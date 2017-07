Diarista tenta entrar no CDP com dois chips de celular

Uma auxiliar de limpeza de 25 anos foi detida enquanto tentava entrar com dois chips de celular no Centro de Detenção Provisória (CDP), em São José do Rio Preto (SP).

O flagrante aconteceu durante uma abordagem de rotina no sábado (1º), mas o caso só foi registrado nesta quarta-feira (5). De acordo com informações do boletim de ocorrência, os chips estavam dentro de uma bíblia.

Durante a revista, os agentes penitenciários encontraram os objetos. Ela confessou aos policiais que levaria os chips para um detento de 32 anos. A mulher vai responder por entrada ilegal de aparelho móvel de comunicação em estabelecimento prisional.