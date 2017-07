Duas motos e uma bicicleta batem no trevo da Coacavo

Votuporanga – Um violento acidente de trânsito envolvendo duas motocicletas e uma bicicleta deixou ao menos quatro pessoas feridas na noite desta quarta-feira (5) na região do trevo da Coacavo na rodovia Péricles Belini, a SP-461, em Votuporanga, Pelo menos três das vítimas tiveram fraturas.

A colisão aconteceu por volta das 23h. Após o violento impacto transversal nas proximidades do trevo, a unidade de suporte avançado do Samu e viaturas dos bombeiros foram acionadas. Entre os feridos, Joaquim Tomaz Ventura Filho, 48, foi socorrido fratura exposta em perna. Carlos Augusto Chagas, 39 anos, teve escoriações e fratura fechada em perna. Uma mulher, identificada apenas por Marisa, 27 anos, foi atendida com fratura exposta em perna e em punho. A quarta vítima não foi identificada e nem teve estado de saúde divulgado até o momento.