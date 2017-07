Detran suspende autoescola por irregularidades

FERNANDÓPOLIS:- O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran/SP) flagrou irregularidades durante uma fiscalização realizada no Centro de Formação de Condutores (CFC) Fernandópolis. O órgão constatou que uma aula prática da categoria D que constava no sistema não estava sendo ministrada. De acordo com o Detran, o veículo que deveria estar em uso na aula, encontrava-se estacionado em frente à casa do instrutor.

Foi registrado um boletim de ocorrência na Delegacia Seccional de Fernandópolis por inserção de dados falsos em sistema de informações. Segundo o artigo 313-A do Código Penal, esse tipo de infração prevê pena de 2 a 12 anos de reclusão. Os envolvidos, tanto os responsáveis pelo CFC como alunos, deverão responder a inquérito policial.

Além disso, uma autoescola, localizada na rua Brasil da cidade, teve suas atividades suspensas, preventivamente, por 30 dias e responderá a um processo administrativo instaurado pelo Detran/SP, que pode resultar em descredenciamento. A suspensão da autoescola ocorreu, devido à autuação ao CFC. Em nota, o Departamento disse que não foram encontradas irregularidades na autoescola, mas como o registro da mesma está sob o documento do proprietário do CFC, o órgão bloqueia a licença do estabelecimento.

Ainda de acordo com o Detran, as empresas terão direito a apresentar defesa antes da conclusão do processo. A reportagem procurou o proprietário do CFC e da autoescola, mas não conseguiu localizá-lo. (Colaborou Arthur Avila – Diário Web)