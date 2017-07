Ex-zagueiro do CAV assina contrato com time de Portugal

Foi assinado na manhã de ontem o contrato entre o ex-zagueiro do Clube Atlético Votuporanguense Willyan, e o clube português Desportivo da Cova da Piedade, que disputa a segunda liga. O zagueiro defendeu a Votuporanguense na série A2 deste ano, e foi um dos destaques da equipe, então comandada pelo técnico Gilbertão.

O contrato foi assinado entre o jogador, o seu empresário, o votuporanguense Marcos Ribeiro, o Tito e a diretoria do clube de Portugal. Na Europa desde a última semana, o empresário Marcos Tito agora parte para França, onde terá encontros com dirigentes de clubes interessados na contratação do zagueiro santista, Lucas Veríssimo.

Tito não adiantou quais equipes interessadas na joia do Santos Futebol Clube, e deve retornar ao Brasil nos próximos dias, quando deverá apresentar proposta oficial ao clube da baixada santista.