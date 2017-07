Foco na produtividade

Por Luiz Gonzaga Bertelli;-

A questão da produtividade está em cheque no país. Enquanto nações como China e Coréia do Sul tornaram-se extremamente competitivas nos últimos anos, o Brasil vem descendo a ladeira, com defasagem na indústria e estagnação no setor de serviços. De acordo com o último ranking da Produtividade, divulgado pelo Fórum Econômico Mundial no ano passado, o Brasil aparece na vergonhosa 81.ª posição, atrás de países como a Guatemala, Albânia, Irã e de nossos vizinhos Chile, Uruguai e Peru.

Relacionada às condições oferecidas pelo país para gerar oportunidades, a produtividade depende de uma série de fatores, como o ambiente econômico, a capacidade de inovação e a redução no tempo para executar um serviço. A perda de competitividade, além de reduzir os investimentos, prejudica o mercado de trabalho e deteriora a renda do brasileiro. É por isso que o país precisa combater a corrupção, a diminuir a burocracia e fazer uma reforma tributária ampla que facilite a solidez das empresas, tornando-as mais preparadas para a concorrência internacional.

Para melhorar a eficácia das ações, as empresas devem aprimorar seus processos, eliminando os desperdícios e utilizando, da melhor forma possível, a criatividade. Deve-se ter uma atenção especial com o capital humano. Colaboradores cansados, injustiçados e desmotivados não auxiliam na produtividade. A remuneração também é um fator que interfere, mas pesquisas já demonstraram que não é o principal item da permanência em uma organização. As pessoas querem trabalhar em um ambiente saudável, limpo, que ofereça reais oportunidades de crescimento profissional.

Preocupado com os índices nacionais, o CIEE, com 53 anos de experiência na inserção de jovens no mercado de trabalho, organizou um seminário, em São Paulo, que discutiu os tópicos da produtividade no trabalho e do gerenciamento de tempo. Contribuições como essa, que levantam temas pertinentes para a reflexão de ideias, são fundamentais para que surjam novas soluções para a melhoria definitiva de uma das questões que mais atravancam o desenvolvimento do país.

Luiz Gonzaga Bertelli

é presidente do Conselho de Administração do CIEE, do Conselho Diretor do CIEE Nacional e da Academia Paulista de História (APH).