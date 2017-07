Grupo Rodobens: Processo de instalação da Toyota tem início

Empresa usa novo serviço da Secretaria de Desenvolvimento Econômico para entrevistar candidatos a vagas de pedreiros, serventes e carpinteiros

Tendo em vista a instalação da revenda de automóveis Toyota em Votuporanga, anunciada em março deste ano pelo prefeito João Dado, o grupo Rodobens, concessionária da marca, abriu 19 vagas para contratação imediata de oito pedreiros, oito serventes de pedreiros e mais três carpinteiros.

Em apoio ao processo de recrutamento e seleção, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura, disponibilizou salas no Centro do Empreendedor para as entrevistas que serão realizadas nesta quinta-feira (6/7) com pessoas já cadastradas no PAT – Posto de Atendimento ao Trabalhador.

De acordo com o secretário Rolandinho Nogueira, “o grupo Rodobens é a segunda empresa a desfrutar deste novo serviço oferecido pela prefeitura de Votuporanga, que é a cessão de uma sala para que a empresa recrutadora possa entrevistar os candidatos, que já se cadastraram previamente na central de vagas do PAT – Posto de Atendimento ao Trabalhador”.

O prefeito João Dado observa que Votuporanga é pioneira nessa ação de apoiar empresas em processos de seleção. “Isso demonstra a atuação da Prefeitura no apoio aos empresários que chegam à cidade, sem a necessidade de desenvolvimento de uma logística com salas e demais estruturas para viabilizar o recrutamento e a seleção”.

Os trabalhadores que se inscreveram no PAT, deverão se apresentar para as entrevistas a partir das 9h, trazendo seus documentos pessoais e a CTPS. É necessário ter experiência comprovada em carteira. O Posto fica na rua Barão do Rio Branco nº 4497, esquina com a rua Ponta Porã, no Recanto dos Esportes, fone 34061489.