Mesas para o show de Chrystian e Ralf estão se esgotando

A Santa Casa de Jales apresentará no dia 20 de outubro uma das duplas de maior prestigio no cenário sertanejo, Chrystian e Ralf, reconhecida como as vozes mais afinadas do Brasil.

O setor de Captação de Recursos, responsável pela organização do evento, evidencia que restam poucos lugares e que as mesas de dez cadeiras poderão ser divididas em até oito vezes no cartão de crédito ou cheque para o dia 20 de setembro.

“A procura está cada vez maior, estamos recebendo ligações de toda região que por conhecerem o formato do nosso evento querem prestigiar e ajudar a Santa Casa. Acreditamos que será mais um sucesso de público”, relatou a gestora de Captação, Luciana Vicente.

Chrystian & Ralf têm várias músicas como temas de novelas globais. Só o CD com a música Minha Gioconda com a participação de Agnaldo Rayol vendeu mais de um milhão de cópias, gravado no ano de 1996, para a novela Rei do Gado, o que proporcionou a dupla gravar um clipe na Itália e a ganharem uma medalha pelo tema.

A dupla faz parte do “quinteto de ouro da música sertaneja”, já que sempre esteve entre as cinco maiores duplas do Brasil. Tendo várias músicas regravadas, por duplas e cantores do chamado sertanejo universitário.