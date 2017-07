Montagem mal feita de prefeito vira batalha de photoshop nas redes sociais

Uma foto de Wagner Ricardo Antunes Filho (PSD), prefeito de Leme, em São Paulo, virou piada nas redes sociais. A Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme (Seacil) postou uma imagem de Wagão, como é conhecido o político, teoricamente, visitando a obra. No entanto, a internet não demorou para descobrir que, na verdade, a foto era uma montagem – e a descoberta viralizou nas redes sociais.

A foto foi publicada na página da Seacil no Facebook no último dia 28, dias depois de o prefeito foi visitar a obra. Depois das piadas, a instituição emitiu uma nota oficial pedindo desculpas.

“Pedimos, através desta nota oficial, desculpas para toda a população lemense, e em especial ao Prefeito Municipal, por publicar em nosso site oficial e também em redes sociais da autarquia, um equivocado ato da Assessoria de Imprensa da Superintendência de Água e Esgotos da Cidade de Leme, onde veiculou de forma errônea a imagem do Prefeito Municipal, em sua visita a ETA – Estação de Tratamento de Água”, escreveu a Seacil.

A instituição reforçou que Wagão não pediu para que fosse produzida nenhuma montagem. “A Superintendência de Água e Esgotos da Cidade de Leme assume a responsabilidade pelo erro e reiteramos o nosso compromisso com a verdade e responsabilidade com as informações.”

Por outro lado, eles afirmam que a visita realmente ocorreu e postaram fotos verdadeiras da ida do prefeito de Leme à obra. (Agência Estado)