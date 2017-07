MST realiza protesto para reivindicar liberação de terras

Cerca de 150 pessoas do Novo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra estão reunidos na rodovia Eliezer Montenegro Magalhães.

Da Redação

Cerca de 150 pessoas do Novo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra protestam, na manhã desta quinta-feira (6), na rodovia Eliezer Montenegro Magalhães, no trevo de Dolcinópolis (SP).

De acordo com o secretário de luta pela terra da Federação da Agricultura Familiar (Faaf), Marcelo da Silva dos Santos, eles reivindicam a liberação de terras pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) em fazenda de Turmalina (SP).

Santos diz que o processo está no Incra de Brasília para ser decretado desde o ano passado. Além disso, ele afirma que tem um grupo acampado no local há oito anos, mas o Incra ainda não sinalizou a liberação da terra. Eles querem que o comando da Polícia Rodoviária Estadual vá ao local do protesto para comunicar Brasília, já que o objetivo da manifestação é pressionar o Incra. (Foto reprodução TV Tem – Patrick Lima)