Sexta tem ´Concerto a Dois Pianos´ em Tanabi

Neste próximo dia 7 de julho, sexta-feira, Tanabi será palco do 1º Concerto a Dois Pianos. Nesta edição, os pianistas Teresinha Bataglia, Bruna Lima e André Pignatari irão homenagear o influente compositor austríaco do período clássico, Wolfgang Amadeus Mozart, um dos maiores artistas da música erudita. O evento será às 20h, na Câmara Municipal de Tanabi.

O Secretario de Cultura de Tanabi, Mauro Cecílio, esteve acompanhando o Concerto a Dois Pianos, quando na oportunidade foi realizado na cidade de Mirassol, logo após, fez o convite à pianista Teresinha Bataglia, para que este evento também fosse realizado em Tanabi.

“Estive presente no Concerto a Dois Pianos Mozart, realizado em Mirassol, e achei muito oportuno fazer este convite à pianista Teresinha Bataglia. Quando falei com o Prefeito Norair e com a Primeira Dama Sandra, eles de imediato incluíram a participação do Concerto na grade de eventos que acontecem em comemoração ao aniversário de Tanabi. Com toda a certeza, assim como fiquei emocionado diante da apresentação dos músicos em Mirassol, tenho certeza que, quem estiver nesta sexta-feira, dia 07, na Câmara Municipal, também sentirá a mesma emoção,” disse Mauro Cecílio.

As músicas do repertório serão interpretadas em dois pianos. Além de Teresinha – que trabalha com música há 54 anos, referência da música na região, Bruna de Lima e André Pignatari Filho, o evento terá a participação do pianista convidado Djalma Silva. Para impulsionar a interpretação, haverá ainda atuação de Mariane Lagoin (1º violino), Evelyn Fiori (2º violino), Maria Fernanda Brigati (3º violino), Alex Massuia (1º violoncelo) e Gabriel Souza Lopes (2º violoncelo).

Este evento é uma realização da Secretaria de Cultura com o Apoio da Prefeitura Municipal de Tanabi. A entrada é gratuita.