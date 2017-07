Ponto de vista por A. C. Camargo

O prefeito João dado será entrevistado hoje pela TV Tem para falar sobre seus primeiros seis meses de governo.

Ao ser cientificado de que funcionários municipais estão articulando uma passeata de protesto contra a administração, o prefeito João Dado reagiu rapidamente e elaborou um documento passado à imprensa na tarde de 3ª feira através do qual rebate as acusações de que é alvo, segundo as quais ele não estaria cumprindo promessas de campanha.

Política favorável

A assessoria de comunicação assinalou: “A Prefeitura de Votuporanga informa que os servidores municipais tiveram dois acréscimos salariais neste ano, aumento do vale alimentação e valorização dos cargos concursados com o corte significativo de comissionados. Dessa forma, o prefeito João Dado vem afirmar que tem se mostrado aberto ao diálogo com os servidores, além disso, tomou a decisão importante que evitou a perda de 100% do 14º salário e ofereceu o maior aumento concedido aos servidores nos últimos nove anos”.

Houve aumento

Outro tópico da nota da assessoria: “Enfim, o Governo João Dado cumpre com o compromisso de revalorizar os servidores na questão salarial uma vez que já concedeu o aumento de 8% (em concomitância com a extinção do 14º salário), em janeiro/2017, e o reajuste de 4,69% a partir de 01/março/2017”.

Passeata

João Dado busca com isso, fica bem claro, sensibilizar o funcionalismo e evitar assim a realização da passeata programada para sábado pela manhã na área central da cidade. Nesse sentido a nota conclama: “Vale ressaltar ainda que o prefeito João Dado tem três anos e meio pela frente de gestão e que buscará, sempre, novas possibilidades de valorização dos servidores”.

Será que passa?

Entendendo que foi bem sucedida a iniciativa da Caixa Econômica em abrir aos sábados, durante o período de saque do FGTS, o senador Roberto Muniz (PP-BA) apresentou um projeto para permitir que bancos e estabelecimentos de crédito funcionem nesse dia da semana. É de se duvidar que a ideia prospere e mesmo que ele tenha apoio de seus colegas, mais à frente haverá um breque, alguém duvida? Gente, os bancos falam mais grosso neste país.

Coisa & Tal

Com “otoridades” não se brinca e nem se procura brigas. Vereadores de Várzea Grande, na região metropolitana de Cuiabá, aprovaram moção de repúdio a uma agente da guarda municipal depois que um colega vereador foi multado por estacionar em local proibido. O pedido foi aprovado com 16 votos favoráveis. Tudo começou quando a agente Steffany Anjos da Silva multou o vereador Edilei Roque de Cezário (PTC) estacionou o carro dele embaixo da placa de proibido, em cima da calçada e em frente ao acesso de cadeirantes. A moção foi repudiada pela sociedade local.

Na telinha

A TV Tem está entrevistando nesta semana, em seu programa do meio dia, prefeitos das principais cidades da região convidados a comentar os seus seis primeiros meses de governo. Já falaram os prefeitos de Rio Preto, Catanduva e Olímpia. Hoje será a vez do votuporanguense João Dado.

Entre aspas

Senador Roberto Rocha (PSB-MA), relator na Comissão de Constituição e Justiça do Senado (CCJ) no relatório em que afirma que Raquel Dodge cumpre os requisitos para assumir o comando da Procuradoria Geral da República:

– Há elementos suficientes para que esta comissão se manifeste sobre a indicação de Raquel Dodge.

Hoje na história

NO DIA 6 DE JULHO de 1871 morria o poeta Castro Alves. Em 1885 Louis Pasteur fazia a primeira experiência com a inoculação do vírus causador da raiva e que levou ao surgimento da vacina antirábica. Em 1934 era criado o IBGE. Em 1959 acontecia a inauguração do sistema de transporte conhecido como ponte-aérea, ligando São Paulo e Rio de Janeiro. Em 1971 morria o músico norte-americano Louis Armstrong.