QUEIMADA: Moradores registram mais um incêndio no bairro Monte Verde

MAÍRA PETRUZ:-

Os moradores do bairro Monte Verde registraram mais um incêndio na tarde de ontem. É o segundo dia consecutivo que a área é alvo de queimadas, o que têm gerado incômodo aos munícipes que residem naquela área, além dos prejuízos ambientais.

As chamas, que tiveram início durante a manhã, destruíram parte de uma pastagem e queimaram árvores. A reportagem entrou em contato com o Corpo de Bombeiros que, por telefone, afirmou que não havia sido acionado para conter as chamas.

Outro incêndio

Na manhã de terça-feira, o Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas em uma pastagem, no bairro Monte Verde. O fogo teve início por volta das 10h e foram contidas, mais tarde, pelos bombeiros. A causa do incêndio está sendo investigada. Reclamações sobre fuligens se multiplicaram nas redes sociais.