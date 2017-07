Saúde animal Pet no inverno: doenças e precauções

Algumas enfermidades são mais rotineiras no frio, e formas simples de prevenção poupam os bichinhos desses problemas

Da Redação

Assim como nós humanos, no inverno os animais também estão mais propensos a adquirirem doenças e a procura por clínicas veterinárias aumenta. Como a transmissão de virose nos cães é mais rápida que nos gatos, eles são os primeiros a chegarem às clínicas.

Além das doenças respiratórias que são as mais comuns, os animais idosos com problemas osteoarticulares como artrose, calcificações na coluna ou hérnia de disco, passam a sentir mais dor quando expostos as baixas temperaturas.

Algumas doenças são mais rotineiras no inverno e formas simples de prevenção poupam os bichinhos desses problemas. Confira algumas informações sobre essas doenças e como preveni-las:

Cães

Doença típica do inverno: Traqueobronquite, conhecida como Gripe Canina ou Tosse dos Canis.

Sintomas: Parecidos com os da gripe humana, espirros, falta de apetite e tosse normalmente seca que pode evoluir para catarro.

A melhor forma de prevenção é a vacinação. Como a doença é transmitida pelo contato, a vacinação é ainda mais importante para quem tem mais de um animal. Se o animal do vizinho estiver doente, o seu pode contrair a doença mesmo estando dentro de casa.

As infecções por vírus são mais brandas e normalmente não precisam de um tratamento específico. Porém, em alguns casos quando a infecção é causada por bactéria, principalmente a Bordetella, o quadro é mais grave e pode evoluir para pneumonia se não tratado corretamente.

Gatos

Doença típica de inverno: Rinotraqueite, mais comum em filhotes.

Sintomas: secreção nasal e ocular, dificuldade de respirar, febre e desidratação.

Transmitida pelo contato entre animais.

Prevenção: Vacinação contra o herpesvírus, que é o vírus responsável pela doença. É importante também desinfetar o ambiente e os utensílios do gatinho doente.

Artrose

No inverno, além das doenças respiratórias, os problemas mais comuns apresentados pelos cães e gatos idosos são os relacionados à ortopedia, que afetam principalmente sua qualidade de vida, já que a dor é mais intensa durante as baixas temperaturas.

Escovação

No caso de animais que usam roupinhas para proteção contra o frio e têm pelo grande, manter uma escovação constante é importante para prevenir contra a formação de nós que levam a lesões de pele comuns da umidade.

Desidratação

No frio a sensação de sede diminui e é importante cuidar da hidratação dos animais. Os gatos são mais propensos a desenvolverem cálculos nas vias urinárias, devido principalmente à baixa ingestão de água. É importante observar seus costumes e descobrir qual a maneira que eles mais gostam de beber água: alguns gostam de beber em tigelas e outros direto na torneira, por exemplo. Incentive então o bichano a beber bastante água e mantenha uma dieta mais úmida.

No inverno, evite passeios nos dias muito frios e banhos muitos frequentes principalmente nos animais mais idosos. Outros fatores que podem causar tosse nos cães são friagem, odores muito fortes (tintas, solventes, produtos de limpeza, etc) e alergias a ácaros ou pólen. Animais nessas condições são mais sensíveis e consequentemente mais suscetíveis à doenças. Esteja então em dia com as vacinas.

É importante ainda que todos os animais tenham uma casinha ou um lugar coberto para dormirem. Cães que dormem ao relento são os primeiros candidatos a desenvolverem doenças respiratórias.