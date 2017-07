ASSARY Lançamento do CD de Bruno & Humberto será neste sábado

Neste sábado, o chão vai tremer lá pelos lados do Assary Clube de Campo. A partir das 23h, tem início a festa de lançamento do CD da dupla Bruno e Humberto, no salão social. Será um grande show, com vários convidados, Área Vip e muito mais.

Associados em dia não pagam ingresso (pista). Visitantes pagam R$ 20 (Primeiro Lote).

ÁREA VIP: Open Bar e Open Food, com Brahma, Skol, água e refri trincando de gelada e muita comida para curtir em alto estilo com bistrô.

ÁREA VIP:

Homens: R$ 60,00 (Primeiro Lote) – ingresso incluso

Mulheres: R$ 40,00 (Primeiro Lote) – ingresso incluso

Caso prefira assistir sentado, pode reservar uma mesa com direto a 4 lugares com vista preferencial.

MESA COM QUATRO LUGARES:

Open Bar e Open Food: Brahma, Skol, água, refrigerante e muita comida para curtir em alto estilo.

Reservas: R$ 360,00 (Ingressos Inclusos)

Reserva de mesas na secretaria do clube e maiores informações pelo telefone (17) 3426-4070.

• Aceitam Cartão de Crédito: Visa e Mastercard – mesas e área vip em 3 x

• Compre Online no site: www.guicheweb.com.br

Pontos de Venda:

– Poly Sport

– Jô Calçados

– Supermercado Santa Cruz (Pozzobon)

– Secretaria Do Clube

>> Menores De 18 Anos Somente Acompanhados De Pais Ou Responsáveis.

>> Não Serão Permitido Menores De 18 Anos Nas Áreas Vips Do Evento, Mesmo Acompanhado Dos Pais.