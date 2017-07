Bella Capri realiza doação de 200 pizzas para entidade

O Dia da Pizza, comemorado na próxima segunda-feira, dia 10 de julho, será marcado por uma ação social envolvendo as pizzarias da franquia Bella Capri em todo o Estado. Em Votuporanga, a campanha “Bella Ajuda” será realizada pela primeira vez com a doação de 200 pizzas para a Associação Beneficente Caminho de Damasco (ABCD).

O lançamento é nesta sexta-feira, 07 de julho, às 15h, e vai contar com uma ação especial envolvendo um grupo de crianças atendidas pela entidade que irão até a pizzaria para, literalmente, colocar a “mão na massa”. Além de aprender sobre o processo de fabricação, elas também farão pizzas que serão assadas e depois degustadas por todos os convidados do lançamento.

A Associação Caminho de Damasco de Votuporanga recebeu 200 cupons sendo que cada um vale uma pizza no sabor Calabria ou Due Formaggi Tradizionale, ambas no valor unitário de R$ 33,90. A pizza pode ser retirada na Bella Capri, em dias pré-determinados, especificados no cupom. Todo o dinheiro arrecadado fica diretamente com a entidade. A promoção vai até dia 27 de julho.

“A Bella Ajuda é uma iniciativa importante e simbólica. Ao mesmo tempo em que comemoramos uma data significativa ao nosso negócio, também doamos um pouco do nosso trabalho mostrando que somos gratos aos clientes e às cidades que nos acolhem”, afirma Guto Covizzi, diretor da franquia Bella Capri. A campanha acontece simultaneamente em todas as 17 pizzarias da rede Bella Capri instaladas nas cidades de Rio Preto, Mirassol, Catanduva, Ribeirão Preto, Rio Claro, Votuporanga, São Carlos e Olímpia. O total de pizzas doadas chega a 3.000 o que vai permitir uma arrecadação de R$ 100 mil para entidades assistenciais das cidades envolvidas.

A “Bella Ajuda” existe há três anos e tem sido ampliada a cada edição. Começou em 2015 com a doação de 1.000 pizzas apenas em São José do Rio Preto e agora triplicou a quantidade e passou a abranger todas as lojas da franquia.

Sobre a Bella Capri

A rede de pizzarias Bella Capri teve inicio em 1998 com a abertura da primeira loja em Mirassol. A pizza gourmet, saborosa e de alto padrão, e o ambiente charmoso e rústico, lembrando a Itália, tornaram-se marcas registradas. O foco na qualidade, a busca constante por inovação e tecnologia e uma gestão profissional focada em resultados, permitiram que a empresa crescesse rapidamente. Hoje a rede de pizzarias franqueadas conta com 17 lojas em Mirassol, Catanduva, São Carlos, Rio Claro, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Olímpia e Votuporanga, sendo seis no modelo tradicional, com restaurante, e 11 no modelo Express, apenas para retirada, delivery e drive thru. Até o final do ano a rede ganhará mais seis lojas em Fernandópolis, Barretos, Araraquara, Ribeirão Preto, Catanduva, e São José do Rio Preto.

Entidades Beneficiadas pela Campanha “Bella Ajuda” no Estado de São Paulo

ABCD – Votuporanga

Alarme – São José do Rio Preto

Apae – São José do Rio Preto

Apae – Olímpia

AVCC – Catanduva

Cantinho Fraterno – São Carlos

Cevip – Mirassol

Hospital de Câncer – Ribeirão Preto

Lar Bhetel – Rio Claro

SERVIÇO

Lançamento Campanha “Bella Ajuda”

Dia 07 de Julho de 2017

Horário: 15h

Local: Bella Capri Votuporanga

Endereço: Rua Tocantins, 4072, bairro Santa Eliza – Votuporanga/SP