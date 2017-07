“Cidades Digitais” Elaboração do projeto deve durar 4 meses

O prefeito João Dado recebeu em seu gabinete o chefe do Escritório Regional de São Paulo do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Nevoral Bucheroni, na última quarta-feira (5/7), para tratar a respeito da implantação do programa “Cidades Digitais”, do Governo Federal, em Votuporanga.

A elaboração do projeto para introdução da iniciativa no município foi autorizada pelo ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, e será coordenada pelo secretário municipal do Desenvolvimento Econômico, Rolandinho Nogueira, em parceria com o Departamento de Tecnologia da Informação da Prefeitura de Votuporanga.

Durante a reunião, Bucheroni fez questão de ressaltar que, em Votuporanga, a implantação do programa “não trará custos ao município”.

De acordo com Rolandinho, a elaboração do projeto terá uma duração aproximada de quatro meses. “Para a população, o principal benefício do ‘Cidades Digitais’ será o de proporcionar pontos de acesso gratuito à internet em diversos logradouros e espaços públicos da cidade. Durante a produção do projeto estaremos mapeando, junto aos secretários municipais, localizações estratégicas para a implantação desses pontos”, completou.

Sobre o programa “Cidades Digitais”

O objetivo do programa “Cidades Digitais” é modernizar a gestão, ampliar o acesso aos serviços públicos e promover o desenvolvimento dos municípios brasileiros por meio da tecnologia.

Entre as ações previstas pelo programa, estão: a construção de redes de fibra óptica que interligam os órgãos públicos locais; a disponibilização de aplicativos de governo eletrônico para prefeituras; a capacitação de servidores municipais para uso e gestão da rede e a oferta de pontos de acesso à internet para uso livre e gratuito em espaços públicos de grande circulação, como praças, parques e rodoviárias.

Uma cidade digital pode ser definida como um território que oferece sistemas inovativos e tecnologias da informação e comunicação (TICs) dentro da mesma localidade. Nessa perspectiva, o “Cidades Digitais” procura, além de implantar redes e sistemas de alta capacidade, instituir serviços e infraestrutura de monitoramento e acompanhamento das condições locais, permitindo gerar dados para criação de aplicações inovadoras, bem como permitir o amplo acesso às informações. Além disso, o programa busca prover às localidades alta capacidade de formação e capacitação da população.