Unifev faz doação para o CEJUSC de Paulo de Faria

A Unifev realizou, na tarde da última quarta-feira (dia 05), a doação de um computador e uma impressora para a implantação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca (CEJUSC), do Tribunal de Justiça no município de Paulo de Faria.

Na oportunidade, o Reitor da Instituição Prof. Dr. Rogério Rocha Matarucco e o controller Paulo Gil Guimarães entregaram os equipamentos aos representantes do órgão. O investimento da doação foi em torno de R$5 mil.

Para o juiz de direito, diretor da comarca de Paulo de Faria, Diego Goulart de Faria, é grande o número de alunos que cursam Direito na Unifev e que buscam o Tribunal de Justiça local para a realização do estágio. “Com a implantação de mais um órgão, disponibilizaremos aos universitários um acesso mais amplo e eficiente ao Judiciário”.

Segundo o diretor-presidente da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), médico-veterinário Celso Luiz Alves dos Santos, a doação vem ao encontro dos valores da Instituição, como a Responsabilidade Social. “Com a entrega dos equipamentos, estaremos contribuindo não só com nossos estudantes, mas também, com a comunidade, que terá mais um órgão que atenderá, gratuitamente, demandas pré-processuais, ou seja, casos que ainda não chegaram ao Poder Judiciário”, disse.