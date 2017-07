Dado garante que projeto de 13º voltará à Câmara

Em entrevista à TV Tem, ele afirmou que a medida está sendo estudada, mas que “sem dúvidas” será colocada em votação

MAÍRA PETRUZ

Após completar seu primeiro semestre em frente à administração municipal, o prefeito de Votuporanga João Dado foi um dos convidados do jornal Tem Notícias, da TV Tem, onde expôs um pequeno balanço de suas atividades. Na entrevista, Dado abordou temas como o término das obras da Estrada 27, a possível construção da usina de asfalto e projetos como a criação do 13º para prefeito e vice, além da autorização para munícipes criarem galinhas e a mudança dos portões.

O primeiro assunto abordado durante a conversa foi o término das obras da vicinal Adriano Pedro Assi, que havia sido anunciado, em um primeiro momento, para o final de junho. Questionado, Dado relatou que a obra já foi concluída em 90% de sua extensão e que, até o final de julho, estará completa.

O atraso aconteceu em decorrência à reformalização do plano de trabalho, solicitada pelo governo, já que o município recebeu auxílio da usina. “Através dessa mudança houve um pequeno obstáculo, mas até final de julho estaremos com a obra concluída”, afirmou.

Usina

Quanto à usina de asfalto, promessa de Dado durante a campanha, ele relatou que a mesma depende, ainda, da doação do terreno do DER. “Recebemos hoje a visita do secretário de Transportes, Laurence Lourenço, que está ultimando as ações burocráticas para que recebamos terreno do DER, de 9.600 m², no qual será instalada a usina de asfalto”, disse ele, confirmando que o prazo é de aproximadamente 60 a 90 dias para o cumprimento da promessa.

Projetos

Dois projetos polêmicos, que foram aprovados na gestão de Dado, também foram colocados na pauta. Primeiro, ele esclareceu alguns pontos da lei que autoriza os munícipes a criarem galinhas nos quintais, dentro do perímetro urbano de Votuporanga.

Como justificativa para a medida, o prefeito afirmou que há poucos anos, a cidade teve inúmeros casos de leishmaniose, e que esse fenômeno dá-se por conta da sujeira nos quintais, por esse motivo, foi estabelecida uma lei que pune com multa e apreensão os animais que existam em quintais sujos.

Já, em contrapartida, foi feito um estudo que demonstrou que é possível fazer uma “experiência” com galinhas, para ajudar a conter a proliferação de escorpiões. “Em Rio Preto, no condomínio mais chique, estão soltas galinhas d’angola. Significa proteção contra escorpião e sujeiras no quintal. E nós estamos fiscalizando”, afirmou Dado.

Já sobre os portões, ele voltou a citar o caso dos moradores do bairro Vida Nova, onde 25% dos dispositivos foram instalados para fora, por isso, houve a necessidade de elaborar o decreto, para que acidentes fossem evitados.

13.º salário

A outra polêmica levantada durante a entrevista foi referente ao projeto, também de autoria do poder executivo, que foi retirado da pauta de votações da Câmara, na semana passada, e recebeu um enxurrada de comentários negativos. A medida estabelecia o pagamento de 13º salário ao prefeito e seu secretariado, além do pagamento de 1/3 de férias. A jornalista questionou Dado a contrariedade do projeto, frente a sua última declaração dada no mesmo jornal, onde ele afirmou que a meta de seu governo era “cortar custos”.

Em resposta, o prefeito disse que o projeto foi feito não por vontade própria, mas sim com base na decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal, no dia 1º de fevereiro, no sentido de que agentes políticos tenham direito ao benefício.

“É uma decisão do Supremo, que gera uma necessária aplicabilidade em todo país. Retiramos o projeto para analisar a quem cabe, quem incumbe apresentação do projeto, se é Executivo ou o Legislativo. Cada um dos agentes políticos do Brasil terá direito a esses requisitos”, disse, afirmando, ainda, que “sem dúvidas” o projeto voltará à Câmara para a votação.

Mortes no trânsito

Somente em junho, o município registrou quatro mortes de trânsito no perímetro urbano de Votuporanga. Dado relatou que o poder executivo têm efetuado melhorias na sinalização para que esses acidentes possam ser evitados pelos motoristas, mas que estes, por sua vez, têm que obedecer às leis de trânsito.

Fliv

A quase um mês das festividades de aniversário da cidade, a administração municipal ainda não divulgou detalhes sobre o Festival Literário de 2017. Na entrevista, após ser questionado, Dado relatou que a prefeitura está com contratos formatados, buscando, através de leis Rouanet e ICMS, empresários que apoiem o evento. Ele citou também a lei aprovada pelos vereadores, em junho desse ano, que autoriza que empresas que colaborarem com eventos culturais no município, possam fazer sua publicidade durante o evento. Para ele, isso garantirá recursos necessários para a sua realização.