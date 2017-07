Expô de Araçatuba começa hoje

Uma das principais festas de exposições do noroeste paulista, a Expô de Araçatuba chega a 58ª edição e traz a partir desta sexta-feira (7) uma grade de shows para atrair vários públicos. O evento terá shows predominantemente sertanejos, mas com uma mistura de gêneros, com rock, pagode, forró e tecno.

Neste ano, serão dois shows por noite, à exceção da terça-feira (11). Quem subirá ao palco em Araçatuba pela primeira vez será a cantora Marília Mendonça e a Anitta, além da dupla Pedro Paulo e Alex e o DJ Alok.

Ingressos

O público pode pesquisar o valor dos ingressos pelo site. A compra pode ser feita on-line ou na bilheteria da portaria principal do Recinto de Exposições. O valor do ingresso varia de acordo com o dia e o espaço, como pista, área VIP e camarote.

Confira a programação da Expô de Araçatuba

Sexta-feira (7): Fiduma & Jeca / Marília Mendonça

Sábado (8): Anitta / Jorge e Mateus

Domingo (9): Matheus / Kauan e Alok

Segunda-feira (10): Filhos do Homem / Preto no Branco

Terça-feira (11): Daniel Gama / Paulo Maya

Quarta-feira (12): Salk / NX Zero

Quinta-feira (13): Gustavo Mioto / Henrique e Juliano

Sexta-feira (14): Maiara e Maraísa / Wesley Safadão

Sábado (15): Luan Santana / Pedro Paulo e Alex

Domingo (16): Thiaguinho / Gusttavo Lima