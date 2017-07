Hery pede vista ao projeto de redução do Bolsa Cultura

Em meio a tantas polêmicas envolvendo projetos de lei enviados pelo Executivo, o vereador e líder de governo na Câmara de Votuporanga, Hery Kattwinkel, se reuniu nesta semana com representantes do Conselho Municipal de Políticas Culturais, para tratar de mais uma iniciativa contraditória, por parte da atual gestão.

Na mesma semana que enviou ao Legislativo um projeto de lei que concede 13º salário e terço de férias a prefeito e vice, João Dado protocolou um documento para apreciação dos vereadores, autorizando o corte de mais da metade na verba destinada o projeto Bolsa Cultura 2017.

De acordo com o PL nº 106/2017, a redução é em caráter excepcional e para o exercício deste ano, “dos recursos orçamentários e financeiros a que se refere o art. 2º da Lei nº 5036, de 21 de dezembro de 2011, na redação dada pela Lei nº 5525 de 11 de dezembro de 2014, para R$ 45 mil”.

Segundo a justificativa, “essa providência se faz necessária tendo em vista a queda da arrecadação própria e dos repasses mensais obrigatórios, dos governos Estadual e Federal, levando a administração a adotar medidas de contingenciamento de despesas, para assegurar o equilíbrio das finanças municipais”.

Dado prossegue: “Confiantes em que o país reencontrará caminhos de crescimento de sua economia para os anos vindouros, esperamos já em 2018 poder contemplar este importante Programa Municipal com a totalidade dos recursos a ele alocados pela legislação”.

Vistas

Em entrevista à reportagem, Hery explica que pediu vista para examinar melhor o documento, adiando, portanto, sua votação. “O prefeito mandou um projeto de lei reduzindo o incentivo do Bolsa Cultura de R$ 100 mil para R$ 45 mil. Como minha conduta sempre foi democrática, resolvi dar voz aos artistas e ao Conselho Municipal de Cultura, a fim de ouvir todos os envolvidos, para que a decisão seja tomada com estudo, respeito e com a certeza de estar se fazendo o melhor pela cidade”, esclarece o vereador.

“Eu não entendo que o corte para economizar deva sacrificar a Cultura e os artistas de nossa cidade. Também irei ouvir o Executivo, para debater melhor o assunto, já que os vereadores estavam tendentes a rejeitar o projeto. Dessa forma, daria mais tempo para que o Executivo demonstrasse a justificativa para os vereadores e, com isso, tivéssemos uma decisão coesa e acertada”, acrescenta.

A reunião com os representantes do Conselho de Cultura ocorreu na última terça. A questão debatida é a respeito da legalidade do remanejando do recurso, ou seja, como a verba está no orçamento aprovado ano passado, a Prefeitura é obrigada a executá-la ou se há outra opção?

Hery se comprometeu em checar a informação, mas relatou ao Diário que o recurso economizado “possivelmente será utilizado em outro setor”.

“Sei que estamos, sim, diante de um período de contenção de despesa, mas entendo que não deva ser da Cultura o corte. O projeto ia junto com o décimo terceiro, por isso, pedi vista pra que possamos estudar melhor o assunto, ouvir os envolvidos do Conselho da Cultura e tentar entender as intenções do Executivo. Somos uma Câmara democrática”, reforça.