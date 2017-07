PM aposentado é encontrado morto em banheiro de agência bancária

Família procurou a polícia na noite de quarta-feira

Araçatuba:- O corpo do policial militar aposentado José Aparecido de Souza, 73 anos, morador no bairro Nova Iorque, em Araçatuba, foi encontrado na manhã desta quinta-feira (6) no banheiro de uma agência bancária no calçadão da rua Marechal Deodoro. Familiares registraram boletim de ocorrência relatando o desaparecimento da vítima na noite anterior.

Equipe da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) esteve no local e segundo o delegado Paulo Natal, aparentemente não há sinais de violência. Tudo indica que Souza tenha sofrido um infarto, pois familiares teriam relatado histórico de problema cardíaco. Entretanto, a polícia requisitou exame ao IML (Instituto Médico Legal).

A família do PM aposentado procurou a polícia na noite de quarta-feira e informou que ele saiu da empresa que administrava, uma fábrica de bolas, por volta das 13h, para pagar contas na agência bancária onde o corpo foi encontrado. Como demorou para voltar, familiares telefonaram para o celular dele, que não atendia.

Durante a noite, policiais em patrulhamento encontraram o carro de Souza, um Chevrolet Onix, estacionado na praça Rui Barbosa, em frente a uma farmácia, a poucos metros da agência bancária. A arma do policial aposentado, uma pistola calibre 380, estava no interior do veículo e foi entregue a um filho dele.

O corpo foi encontrado pela manhã, quando a agência foi aberta para atendimento ao público. Após conclusão dos exames pelo IML, ele deve ser liberado para velório e enterro.

Lázaro Jr (F.R)