Rápidas da Polícia

Fiscal da área azul risca carro em Rio Preto

Uma representante comercial de 28 anos procurou a polícia afirmando que teve o carro riscado por um fiscal de Área Azul, na quarta-feira, no bairro Redentora, em São José do Rio Preto. Foi feito um termo circunstanciado na delegacia.

A mulher contou aos policiais que o fiscal, de 52 anos, vendeu um cartão de estacionamento rotativo para ela. Como ela estava com pressa, pediu ao fiscal se poderia preencher o cartão quando voltasse, já que não iria demorar para retornar. O fiscal da área azul consentiu que ela fizesse isso.

De acordo com a polícia, a mulher ficou 15 minutos no prédio onde trabalha e ao voltar, viu um comunicado de advertência no carro. A mulher então voltou para dentro do prédio para pegar a chave do carro, e ao voltar, foi avisada que o carro tinha sido riscado pelo fiscal.

“Desvalorizado”

O fiscal disse para a polícia que quando reparou que a mulher não voltou em meia hora para preencher o cartão, deixou a advertência. Ao retornar e ver que a advertência tinha sido retirada, “se sentiu desvalorizado e em uma atitude impensada”, pegou uma pedra e riscou o carro da mulher.

O fiscal da zona azul disse para a polícia que se arrependeu do que fez. A Emurb (Empresa Municipal de Urbanismo), que controla a área azul em Rio Preto, disse que foi surpreendida com a atitude do funcionário que sempre apresentou bons antecedentes, está há sete anos na função. O termo circunstanciado já foi confeccionado e a diretoria da Emurb irá abrir sindicância e tomar as medidas administrativas cabíveis.

**

Homem é encontrado morto no banheiro de agência bancária

O corpo de um policial militar aposentado, de 73 anos, que estava desaparecido desde a tarde de quarta-feira, em Araçatuba, depois de ir ao banco pagar contas, foi encontrado ontem. O idoso saiu da empresa dele no início da tarde, por volta das 13h, e disse que iria ao banco para pagar contas.

Funcionários do banco encontraram o corpo, já sem vida, no banheiro da agência, enquanto abriam o local na manhã desta quinta-feira. Em seguida, eles acionaram a polícia, que suspeita que o idoso tenha sofrido um infarto, já que o corpo não apresentava sinais de violência.

O carro do aposentado foi encontrado na noite de quarta-feira, abandonado no centro da cidade. Dentro do veículo, os policiais também encontraram uma pistola que pertencia ao idoso. A arma e o carro foram entregues ao filho dele, que também é policial militar. A polícia está investigando o caso.

**

Adolescente é suspeito de matar homem com facada

Um adolescente é suspeito de matar um homem, de 38 anos, com uma facada, na noite da última quarta-feira, em Cajobi. De acordo com a polícia, testemunhas disseram que a vítima estava em um bar, quando o adolescente, que não teve a idade divulgada pela polícia, teria ficado com ciúme porque o homem tentou puxar conversa com a namorada dele.

A vítima teria perguntado o nome da namorada do adolescente, que se irritou e atacou a vítima com uma facada. O homem chegou a ser socorrido até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, mas não resistiu. O suspeito fugiu do local e a polícia investiga o caso.

**