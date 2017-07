Alças de acesso: Obra na SP-461 custará R$ 3 milhões

Ordem de serviço foi assinada na última quinta-feira e os trabalhos começam no próximo dia 10

Fernanda Ribeiro Ishikawa

Em entrevista à Rádio Clube FM, o secretário de Logísticas e Transportes do Estado de São Paulo, Laurence Casagrande Lourenço, anunciou que as obras de construção das alças de acesso da Rodovia Péricles Belini devem começar no próximo dia 10 de julho e custarão R$ 3 milhões.

Natural de Votuporanga, Lourenço garantiu que sua cidade natal “ocupa espaço muito importante” no seu coração e revelou detalhes do processo de implantação das alças da SP-461.

Questionado se as obras começarão imediatamente, o secretário confirmou: “É pra já! Mas antes de tocar no assunto, é preciso entender a natureza do problema”.

Ele explicou que, “quando da duplicação da Euclides da Cunha (SP-320), havia previsão de pequena duplicação da Péricles Belini, entre Votuporanga e Nhandeara. Houve pleito da municipalidade, dos prefeitos da época, para que essa duplicação fosse estendida e, assim, cobrisse todo perímetro urbano da cidade, o que de fato foi atendido pelo governo do estado”.

O secretário prossegue: “O problema é que, como se consumiu recurso além daquele que estava inicialmente previsto, a iniciativa tratada que contou com a concordância do município foi deixar de se fazer as alças de acesso à época para que se priorizasse o trecho estendido de duplicação”.

Segundo ele, as alças seriam feitas posteriormente. “Esse outro contrato foi licitado – não na minha gestão, mas era compromisso do Estado e do governador Geraldo Alckmin fazê-lo e ele o fez – e o que eu tive oportunidade e, neste caso, até mais sorte que ação propriamente dita, é que nós pudéssemos dar a ordem de serviço autorizando a empresa iniciar seus trabalhos dia 10 de julho”.

“Ontem [quinta-feira] estivemos com o pessoal do DER (Departamento de Estradas de Rodagem) e o deputado Carlão Pignatari, lá na Péricles Belini, examinando área e identificando problemas. Agora, a empresa contratada começa a execução do projeto executivo e, na sequência, as obras”, garante.

Lourenço informa que o investimento de R$ 3 milhões resolverá o problema da ligação da avenida Onofre de Paula com a rodovia Péricles Belini na altura do viaduto feito à época da duplicação da SP-461.

BAIRROS NOVOS

Abertura indiscriminada de acessos sobrecarrega rodovias

Fernanda Ribeiro Ishikawa

Questionado pelo jornalista Antônio Carlos de Camargo, o secretário estadual debateu sobre a abertura de alças na extensão de rodovias, quando surge bairro novo.

“As pessoas, às vezes por falta de conhecimento, não se atentam para questão da finalidade de cada estrutura de transporte. Todo sistema de transporte tem o chamado Municipal, que é o de curta distância, e esse deve ser priorizado pelas vias locais: avenidas, ruas e até estradas vicinais; já as rodovias devem priorizar o transporte de longas distâncias, ou seja, entre cidades diferentes. Então, à medida que são abertos acessos para que bairros possam acessar a rodovia mais fácil, num momento, logo de imediato, há alivio naquele bairro porque tem acesso mais perto e mais fácil. Mas isso gera indução do desenvolvimento daquela região, com acesso mais fácil, aquela área fica mais atrativa, e aí gera um trânsito cada vez maior sobre as rodovias. E esse trânsito não deveria estar na rodovia, porque são pessoas que buscam trabalham, serviços e comércio no centro da cidade”.

Lourenço acrescenta que “esse trânsito deveria estar em avenidas, ruas, nas vias municipais, e não na rodovia, que deveria ser preservada” e chama atenção para um fato relevante: “Se nós tivermos uma abertura indiscriminada de acessos e se formos atendendo de forma indiscriminada todos esses pleitos, nos vamos ter uma repetição em Votuporanga do que hoje se observa em São José do Rio Preto: em horários de picos, a rodovia trava, o que no futuro leva a necessidade de construção de novas rodovias, que são caríssimas e levam muitos anos para serem feitas”.

Além disso, o traçado retilíneo (que torna as distâncias menores) é perdido, porque as novas rodovias são obrigadas a contornar a área urbana e isso aumenta o percurso. “Isso torna a viagem mais longa, mais caras, com a emissão de mais gases poluentes. Ou seja, traz poucos benefícios”, analisa.

Para sanar o problema, o secretário sugere que “preservar a rodovia, às vezes, implica em não atender esses pleitos mais imediatos da população, e eles devem ser atendidos através da construção de novas ruas, avenidas, vicinais”.

“Com isso, garantir um transporte de longa distância eficiente, barato como motor importante da indução do desenvolvimento econômico e esse sim gera empregos, riqueza e qualidade de vida”.

Comportamento x Condições

Um exemplo observado em Votuporanga, citado pelo jornalista Osmar Cunha, é o fato de que motoristas utilizam a rodovia Euclides da Cunha, da avenida Antônio Augusto Paes à Vale do Sol, por conta da má pavimentação, seguida de muitas lombadas da marginal.

“O planejamento de transporte deve envolver todas as esferas. Incluir vias de média e longas distâncias, e outros modais, como ferrovias, hidrovias e aeroportos. Quanto melhor e mais eficiente o modo de transporte adotado, mais barato fica o produto final. Ou seja, o planejamento deve ser feito de forma macro, com visão global”.

Investimento pesado

Lourenço enfatizou o investimento do Governador do Estado, Geraldo Alckmin, que anunciou em 26 de junho um grande pacote de desenvolvimento. São R$ 361,7 milhões em rodovias de São Paulo. A iniciativa abrange 51 municípios e 23 estradas paulistas, com benefícios a 5,3 milhões de habitantes. “E dentro do pacote está contemplada Votuporanga”.

Polo Segurança e Trânsito

Lourenço comentou ainda sobre a aprovação do projeto de lei que autoriza o município a receber a doação do terreno de propriedade do DER para as futuras instalações do Sistema de Segurança Pública de Votuporanga.

O objetivo da Prefeitura é o de utilizar a área de 9.603 m² da rua Tibagi, esquina com a avenida Pansani, para a instalação da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança com recursos financeiros do Município, e construção pelo Governo do Estado com seus próprios recursos das sedes da Delegacia Seccional de Polícia Civil e da equipe de Perícias Científicas de Votuporanga da Superintendência da Policia Técnico-Cientifica.

Por outro lado, o prédio que abriga atualmente a Delegacia Seccional seria utilizado no projeto de expansão do Ambulatório Médico de Especialidades de Votuporanga. A reivindicação da doação da área foi apresentada em 2016, pelo então prefeito Junior Marão.

O secretário detalha que a “Prefeitura está tentando aproximar os serviços de saúde ali na região da Santa Casa e daí a intenção de desativar o imóvel da Delegacia Seccional de Polícia para ampliação das atividades do AME. E concentrar as atividades de segurança e trânsito nesta área que é pleiteada junto ao DER, isso é muito bom, gera uma distribuição de atividades, uma sinergia entre elas, e permite que a cidade funcione melhor. Por isso, o estado apoia e vai ajudar com a doação da área. Vamos atender ao pleito, o Alckmin já concordou e estava aguardando apenas o documento do município de Votuporanga. Agora, com a lei aprovada dia 28 de junho, com isso processo pode seguir adiante”.

Usina

A respeito da usina de asfalto que o prefeito João Dado anunciou, Lourenço afirma que “é pleito novo”, mas não descarta a possibilidade: “Vamos avaliar. Neste momento, o DER não utiliza mais aquele equipamento antigo, mas vamos analisar com muito boa vontade. Se for viável, não haverá maiores dificuldades”.

SP-320

Anel da Euclides: conclusão cabe ao município

O secretário foi questionado ainda sobre uma solução para um problema que se arrasta há anos em Votuporanga, que é o anel da rodovia Euclides da Cunha, que dá acesso à marginal Nasser Marão, próximo à polícia rodoviária, sentido Rio Preto – Fernandópolis.

“Um desvio que sai da rodovia e volta pra rodovia”, emenda Osmar Cunha. Entretanto, Lourenço esclarece que o novo viaduto, construído com a duplicação da SP-320, interliga a avenida Wilson Foz ao bairro Pozzobon, e promoveu uma série de acessos próximos à Cidade Universitária, contando coma parceria do município.

“Agora cabe ao município a conclusão destes ajustes. As intervenções correm em tecido urbano e demandam antes uma adequação das vias urbanas para que se possa funcionar bem o sistema viário daquela região”.

PREOCUPAÇÃO

Acidentes são principal motivo de morte por causas externas

Fernanda Ribeiro Ishikawa

Para finalizar, Lourenço comunica que há uma preocupação muito grande, neste momento, por parte do Estado de SP e do governador Geraldo Alckmin, que é a redução dos acidentes de trânsito.

“A principal causa de morte no Estado de São Paulo são doenças de coração; a segunda é o câncer e a terceira é o que a gente chama de causas externas. No início da década passada, o principal motivo de morte por causa externa era o homicídio. Eram mais de 14 mil por ano, uma taxa absurdamente elevada. Esse número vem reduzindo. Em 2016, fechamos com 3.600 homicídios, o que torna São Paulo o Estado com menor índice de homicídio do país, batemos Santa Catarina”.

Entretanto, o secretário lamenta que, “infelizmente, por outro lado, o número de acidente com automóveis ganhou proporções, cresceu bastante e hoje é o principal motivo de morte por causas externas”.

Segundo ele, os acidentes de automóveis matam por quatro razões. “O primeiro e principal deles é a Educação, pois é preciso que tenhamos motoristas atentos, disciplinados, que pensem nos outros, que pensem que a rua não é só dele e sim ambiente coletivo. Então, uma melhor educação leva à redução de acidentes”.

A segunda é o Engenho, “ou seja, automóveis melhores e mais seguros também reduzem mortes no trânsito”. Na sequência, Emergência: melhor atendimento de socorro e melhores equipamentos salvam vidas e evitam perdas. Por fim, Estradas: melhores rodovias.

“Para isso governo vem investindo pesadamente, apesar da crise econômica intensa que o país vive, o Estado não deixou de investir, ao contrário, inovou, buscou financiamentos internacionais, que garantiram investimentos importantes”, enalteceu, citando como exemplo o anúncio feio por Alckmin em março, sobre os R$ 459 milhões que serão aplicados em obras na SP 310 – Rodovia Feliciano Salles Cunha.

Serão 7 lotes em 178 quilômetros no trecho entre Mirassol e Pereira Barreto. A previsão das obras inclui acostamento, terceira faixa, pontilhão, trevo e alguns pontos de duplicação.

“Compromisso firmado com a rodovia viva, que permita preservar vida e a segurança das pessoas, e que seja importante indutor de desenvolvimentos, força da economia e empregos que se geram com obras de investimento”.

Segundo Lourenço, “o programa de R$ 360 milhões, anunciado recentemente, gerará algo em torno de 1.360 novos postos de trabalho. Esse é o nosso compromisso que a gente segue firme”.