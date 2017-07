Anitta se apresenta neste sábado na Expô de Araçatuba

Além da cantora, a dupla Jorge e Mateus também sobe ao palco no recinto de exposições da cidade. Uma das cantoras mais badaladas no momento, Anitta se apresenta neste sábado (8) no segundo dia da Expô Araçatuba, realizada no recinto de exposições da cidade. Além dela, a dupla Jorge e Mateus também sobe ao palco.

Anitta é um dos principais nomes da exposição deste ano. A cantora trará seus principais sucessos e o mais recente deles, a “Paradinha”. A música está bem nas paradas. A música em espanhol, que foi lançada no fim de maio, teve a melhor estreia de um artista nacional no Spotify, e foi tocada 500 mil vezes no primeiro dia, informou o serviço de streaming.

Já Anitta, no mês passado, chegou à 15ª posição no ranking “Social 50”, da revista Billboard, que indica os artistas mais influentes nas redes sociais no mundo durante a semana. A brasileira está logo à frente de Shakira, e também superou nesta semana Rihanna (18ª) e Selena Gomez (21ª).

A 58ª Exposição Agropecuária de Araçatuba é o maior evento do agronegócio da cidade e região. Ao todo, serão 21 shows, já que além das atrações duplas de todas as noites, no dia 16 haverá show dedicado às crianças: a Expô Kids, com show que será realizado a partir das 18h.

A Expô

Este ano, a exposição deve reunir 2,5 mil animais, entre bovinos, equinos e ovinos em exposição e também nos três leilões que serão realizados durante a feira. A expectativa é de movimentar R$ 8 milhões só no agronegócio.

Confira a programação da Expô de Araçatuba

Sábado (8): Anitta / Jorge e Mateus

Domingo (9): Matheus e Kauan / Alok

Segunda-feira (10): Filhos do Homem / Preto no Branco

Terça-feira (11): Daniel Gama / Paulo Maya

Quarta-feira (12): Salk / NX Zero

Quinta-feira (13): Gustavo Mioto / Henrique e Juliano

Sexta-feira (14): Maiara e Maraísa / Wesley Safadão

Sábado (15): Luan Santana / Pedro Paulo e Alex

Domingo (16): Thiaguinho / Gusttavo Lima