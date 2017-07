Beraká começou! 22 anos de Beraká e 50 anos da Renovação Carismática Católica

Rio Preto:-Começou o Beraká 2017. Palco central e as várias tendas espalhadas pelo Recinto de Exposições já recebem os fiéis. O evento cristão é um dos mais importantes do Brasil. Na sua 22ª edição, hoje e amanhã, milhares de fiéis são esperados. O tema deste ano é “Recebe o Espírito Santo” celebrando os 50 anos da Renovação Carismática Católica.

Hoje, ás 16h, o Beraká iniciou com o terço Mariano. Neste momento começa a celebração eucarística e em seguida pregações, seguidas de shows. Amanhã, domingo, o evento tem início às 7h30 com terço Mariano, às 8 horas celebração eucarística presidida pelo Bispo Diocesano Dom Tomé. Logo após a Santa Missa começam as atrações musicais.

Participam do Beraká as bandas Latria, Manancial, Trilhos do Céu, Arkanjos. Também canta Frei Gilson, Paulinho Ribeiro, Alex Lima, Padre Fernando Francisco, irmãs Carmelitas e as bandas Ecclesis e Colo de Deus. Contando também com a presença de Vera Casagrande e Johnny Bertucci, que vem de News Orleans e é o coordenador da Renovação Carismática Católica dos Estados Unidos. O Beraka 2017 já está sendo um Vale de bênçãos!!!

A palavra Beraká tem sua origem na referência bíblica de 2Cr. 20,26, e significa “Vale de bênçãos”. O objetivo principal do Beraká é resgatar o valor e a dignidade da vida humana, levando os participantes a dar um sentido novo em suas vidas, redescobrindo o amor incondicional e pessoal de Deus. Para que isso aconteça, promovemos a evangelização através de músicas cristãs, pregações e momentos de oração, alcançando, desta forma, cada coração dos filhos de Deus.

Além de todas essas atividades que acontecem simultaneamente é importante ressaltar o Berakázinho, que é um espaço reservado para a evangelização das crianças, uma forma de proporcionar aos pais uma melhor oportunidade de aproveitar este momento de graça para toda a família.

O tema deste Beraká, “Recebe o Espírito Santo “, segue a mesma temática da RCC Brasil para 2017: “O Espírito Santo descerá sobre ti”. O Conselho Nacional da RCC celebra com toda Renovação Carismática Católica os 50 anos de derramamento do Espírito Santo.

A entrada do Beraká é gratuita, mas quem quiser e puder pode ajudar com 1 kg de alimento não perecível. Todos os alimentos arrecadados serão distribuídos pelo Ministério da Promoção Humana, da Renovação Carismática Católica, a famílias carentes assistidas.

Serviço:

Beraká

Local: Recinto de Exposições de São José do Rio Preto

Data: 8 e 9 de Julho

Entrada: 1Kg de alimento

Mais informações através do telefone (17) 3235-7320 ou pelo faceebok Beraká.