Comércio abrirá das 9h às 18h, neste sábado

As lojas de Votuporanga ficarão abertas das 9h às 18h neste sábado (8/7), como tradicionalmente ocorre no segundo sábado do mês. Por meio do aplicativo “Compre em Votu”, a população da cidade e de toda a região têm acesso gratuito ao catálogo do comércio local, facilitando a localização de todos os estabelecimentos associados à ACV – Associação Comercial de Votuporanga.

“Esta ferramenta traz um guia completo dividido por segmentos Comercial, Industrial e Serviços, com informações como localização, meios de contato, promoções, além de permitir ligação direta à empresa. Tudo isso sempre pensando no conforto de quem valoriza o comércio local, que é referência regional”, explicou o presidente da ACV, o advogado Celso Penha Vasconcelos. O aplicativo “Compre em Votu” pode ser baixado gratuitamente na Apple Store ou Google Play.