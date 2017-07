Macaubal: Alckimin autoriza regularização fundiária para 272 famílias

A previsão de início de ordem de serviço é para o mês de agosto, com investimento é de cerca de R$ 150 mil

O governador Geraldo Alckmin autorizou neste sábado (8/7) o processo de regularização fundiária do programa Cidade Legal no bairro Jardim Buissa III, em Macaubal, região administrativa de São José do Rio Preto. O investimento neste trabalho será de R$ 150 mil. O evento foi realizado na praça Matriz, no centro da cidade.

“Vamos fazer todo o levantamento técnico para deixar o bairro apto a receber suas escrituras. Serão 272 documentos que trarão todas as seguranças jurídicas para muitas famílias”, disse o governador.

Está previsto para agosto o início das primeiras etapas do processo de regularização fundiária do local, com reconhecimento de território, levantamento planialtimétrico e projeto urbanístico que vão resultar no certificado de regularização fundiária. Ao final, é oferecida assessoria jurídica para organizar a documentação de cada família e a entrega das escrituras que garantem o título de propriedade.

O certificado de regularização fundiária é uma Declaração de Conformidade Urbanística e Ambiental (DCUA) que, com este documento, os imóveis podem ser registrados e ser obtidas as matrículas individuais e as escrituras das unidades habitacionais. Desta forma, o morador se torna de fato o proprietário da residência, o que lhe garante acesso ao mercado formal de crédito, podendo até comercializar sua casa ou transferi-la para seus herdeiros, entre outros benefícios.

A região administrativa de São José do Rio Preto já foi beneficiada com mais de 30 mil imóveis regularizados, cujo benefício alcançou 153 mil pessoas. Além disso, desde 2011, foram 9.208 moradias populares entregues, por meio da CDHU e do programa Casa Paulista. E outras 1.892 habitações de interesse social estão sendo construídas.

Programa Cidade Legal

Acelera e desburocratiza a regularização e averbação de unidades habitacionais, sem custo aos moradores. Por meio dele, a Secretaria de Estado da Habitação oferece apoio técnico à Prefeitura para a regularização de parcelamento do solo e de núcleos habitacionais, públicos ou privados, para fins residenciais, localizados em área urbana ou de expansão urbana. Além disso, a iniciativa oferece assessoria para intermediar o registro dos projetos de regularização fundiária urbana nos registros de imóveis.

Morar Bem, Viver Melhor

O Morar Bem, Viver Melhor é a Política Habitacional do Estado de São Paulo. Reúne todas as ações e investimentos da Secretaria de Estado da Habitação, como infraestrutura, urbanização, requalificação, acessibilidade, qualidade das construções e equipamentos, cuidados com o meio ambiente, inovações e qualidade de vida para as famílias atendidas.