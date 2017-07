Empreendimentos irão gerar 250 empregos em Rio Preto

O Plaza Avenida Shopping anuncia novidades que irão estimular a economia de São José do Rio Preto e região. Nos próximos meses, começam a funcionar sete novos empreendimentos que, juntos, irão ocupar mais de 10.000 m2 e gerar 250 vagas diretas de emprego e cerca de 900 indiretas.

São eles: Tenda Atacado; Poupa Tempo da Saúde – Unidade Ambulatorial, da Secretaria de Saúde da Prefeitura de São José do Rio Preto; sede da Band Paulista; nova loja âncora Renner; restaurante Mangiatto; loja Benedetto (moda masculina), nova Pizza Hut.

As novidades chegam para ampliar ainda mais o conceito multiuso que o Plaza Avenida Shopping trouxe desde a inauguração em 2007. Esta solução arquitetônica e urbanística, que reúne em um único empreendimento múltiplas funções, ganha ainda mais significado em um empreendimento como o Plaza.

Isso porque o shopping conta com localização estratégica em São José do Rio Preto, facilidade de estacionamento (inclusive com deck parking coberto e gratuito com mil vagas) e variedade de operações como mix de lojas, alimentação, entretenimento (sete salas de cinema, jogos eletrônicos, pista de kart indoor e campo de Airsoft) academia de ginástica, lotérica, Correios, pet center, salão de beleza e centros de estética, posto de emissão de passaporte, lava a jato, entre outros.

Novos empreendimentos

Com lojas em 25 cidades do estado de São Paulo, inclusive na capital paulista, o Tenda Atacado é hoje uma das maiores redes de Cash & Carry do país, sistema também conhecido como “atacarejo” (venda de produtos tanto no atacado como no varejo).

A loja terá 5.800 m2, irá gerar 200 empregos diretos, 600 indiretos e ocupará todo piso térreo da expansão. Os clientes terão à disposição mais de 10.000 itens das melhores marcas. São produtos alimentícios, de higiene pessoal, perfumaria, limpeza, bebidas, frios, laticínios, hortifrutigranjeiros, eletrônicos e bazar que são comercializados a preços competitivos de forma unitária, no varejo, ou em várias opções de embalagem, como caixas fechadas e fardos, no atacado.

Outra novidade é o Poupa Tempo da Saúde – Unidade Ambulatorial, da Secretaria de Saúde da Prefeitura de São José do Rio Preto, que irá ocupar uma área de 1.500 m2 no primeiro piso. O serviço contará com 40 consultórios de diversas especialidades que irão funcionar de segunda à sexta-feira, das 7 às 22 horas.

Também no primeiro piso, será instalada a sede de uma das mais importantes emissoras de TV do Brasil, a Band Paulista. No local, que conta com 468 m2, irão funcio