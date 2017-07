O privilégio de envelhecer aprendendo

Por Olga Balbo Ferreira Fontes:-

Sempre me perguntam, que conselhos tenho para dar aos jovens. Confesso humildemente que a pergunta que desejaria fazer-lhes seria: “Que conselhos teriam os jovens para me dar”?

Eles que se inquietam com os erros dos humanos e sonham sempre com fórmulas mágicas para mudar o mundo. Nós, os velhos sabemos muito bem que não existem fórmulas mágicas para endireitar nada. Estamos conformados com todos os males do planeta Terra, pois o que queremos é sobreviver, mesmo neste mundo com tantas injustiças, com tantas guerras injustificadas, com tantos políticos corruptos e governantes cínicos incompetentes, analfabetos, sem caráter em cujas orações no findar do dia, suplicamos a Deus que não permita, sejam reeleitos. Realmente, os erros da existência somos nós próprios; desde a hora em que nascemos estamos errados.

Numa das casas vizinhas que moro há um bebê que sempre nos acorda pela madrugada. Chora, chora alto num clamor tão plangente que nos corta o coração. Evidentemente ainda não sabe falar, então põe nos gritos, suas divergências com o mundo. Despertada por ele fico tentando adivinhar as causas de suas queixas. A primeira e principal deve ser a ausência da mãe. Trabalhadora Noturna? Enfermeira? Artista de teatro? De circo? Padeira? Não sei dizer! O certo é que, quando a mãe anda por perto o choro do bebê é imperioso, quase um grito, quase uma ordem. É como se dissesse:

– Venha me trocar, estou molhado!

E nessas horas, a queixa dura pouco, pois é logo atendido. Mas com a mãe distante, o clamor é diferente: o bebê sabe que não será atendido com a rapidez desejada. Precisa chorar intensamente, até que alguém o socorra. Sem os ouvidos atentos da mãe a escutá-lo, ele reclama meio sem esperança, como quem pára numa esquina e tenta atrair a atenção dos passantes. Se ele se sente só, mais geme do que chora, soltando um ou outro grito ocasional. Para meus ouvidos de mãe e avó experiente, esse meu bebê vizinho só pelo choro deixa transparecer se a mãe anda por perto ou por longe. Mas, talvez o que eu queira dizer com essa história de bebê é que a gente não pode dar conselhos a ninguém.

A vida é tão importante – a vida em si – que todas as outras considerações são ocasionais. Só pensamos no bebê vizinho quando ele nos perturba, porque ele nos incomoda. O bebê só pensa em si e em mais ninguém. Penso que o mundo deve estar a seu serviço. Por quê? Porque para ele o centro do mundo é ele mesmo.

“Mutatis Mutantis”, assim somos nós! Mudando o que deve ser mudado como o bebê. Carecemos de alimento e segurança, mas principalmente de amor, afeto, carinho, atenção, enfim calor humano. Choramos quando não há amor por perto, mas logo nos consolamos se alguém segura nossa mão, nos afaga os cabelos, nos dirige um olhar de ternura e compreensão, ou nos diz palavras carinhosas.

A companhia humana é tão preciosa! É talvez o mais valoroso de todos os dons. Deus nos fez gregários, quer dizer, desde o instante que nascemos precisamos de companhia. Essa companhia varia: para o bebê é a sua mãe, para a mocinha é o namorado, para o adulto é o cônjuge ou a família. Entretanto, nós nos sentimos sós, mesmo no meio de uma multidão, se não estivermos ao lado de quem nos é especial.

O ser humano que se isola dentro de casa, acaba desenvolvendo um desajustamento mental e agindo como um ser irracional. É o caso daquela pessoas que vimos reportagem nos jornais e noticiários da TV, que por morar sozinha, agregava dentro de casa todos os lixos que encontrava. Infelizmente, as coisas substituíam pessoas naquela alma carente. Na sua mais profunda solidão, ela não podia se desfazer delas! Essa carência de afeto beirando a demência a transformava numa pobre infeliz.

O conselho que dou aos jovens é: Escolham a profissão para a qual tenham aptidão e curtam saudauvelmente a vida, enfim, vivam intensamente! Isso é muito importante, pois cria um clima de amor em torno de si, fazendo com que não se sintam sós nesse mundo.

As expressões: desculpe-me! Perdão! Não quis magoá-la! Estou às suas ordens! Obrigado! E tantas outras de poder mágico, também não devem esquecidas pois são fundamentais para os bons relacionamentos. Quanto ao amor, ele é simplesmente indispensável! Não só para os outros, mas para nós próprios, também. É bom que os moços acreditem que a velhice é fonte de sabedoria (embora não seja totalmente verdade!). Mas que outro argumento teremos nós, os velhos, para conquistar, senão o amor pelo menos a tolerância dos moços?

Entretanto sabemos que ficar preso às lembranças do passado, não dá futuro então chegamos à conclusão confortadora de que apesar de todos os pesares, velhice é mesmo um privilégio. E eu, quero continuar envelhecendo… envelhecendo e aprendendo, por muitos e muitos anos.

Olga Balbo Ferreira Fontes

é educadora e escreve neste espaço aos sábados

olga_balbo@hotmail.com