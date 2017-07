Pesquisadores do Parfor lançam 4º livro

Pesquisadores e bolsistas do Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (Parfor) da Unifev vão lançar, no próximo dia 19 de julho (quarta-feira) o 4º livro produzido pelo grupo. O título “Da Graduação às Práticas Pedagógicas – Série Ensino Fundamental – 4º ano” reúne artigos de 11 professores da Instituição.

A obra será apresentada à comunidade durante o 4º Congresso Internacional de Educação do ADE do Noroeste Paulista, no auditório da Cidade Universitária, a partir das 14 horas.

O leitor poderá acompanhar ideias e propostas apresentadas que tentam descomplicar alguns conceitos teóricos dentro da sala de aula. Todos os capítulos contam com uma turminha muito especial, representando crianças que os autores conheceram em encontros realizados em uma escola de ensino fundamental. De acordo com o docente organizador do livro, Prof. Dr. Edson Roberto Bogas Garcia, educar é transformar, é tentar todas as possibilidades para que nossos alunos aprendam que têm direitos e deveres na sociedade.