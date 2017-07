Ponto de Vista por A. C. Camargo

Como anotamos aqui ontem, o prefeito João Dado participou 5ª feira do roteiro de entrevistas que a TV Tem vem realizando com prefeitos das principais cidades da região, convidados a discorrer sobre seus primeiros seis meses de governo. E ele foi “apertado” pela entrevistadora em vários pontos do programa, principalmente sobre temas polêmicos que têm marcado sua administração. Foi perguntado sobre as obras de recuperação da vicinal do 27, ainda não concluídas, sobre a implantação da usina de asfalto, sobre a autorização para a criação de galinhas nos quintais, a obrigação imposta aos proprietários de imóveis cujos portões abrem sobre as calçadas e, com mais ênfase, sobre o projeto do Executivo instituindo o 13º salário e o terço de férias para agentes políticos.

Respostas

Mesmo sentindo-se pressionado, Dado ofereceu respostas a todas as questões levantadas pela entrevistadora. A mais contundente delas, sem dúvida, a versando sobre o pagamento de 13º a ele próprio, o vice-prefeito e os vereadores. Dado respondeu que, por se tratar de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, mais cedo ou mais tarde todos os municípios terão que instituir o pagamento por se tratar de um direito trabalhista.

Começou bem

O dia do prefeito anteontem, porém começou bem. Ele recebeu a visita do secretário de Logística e Transporte do Estado Laurence Casagrande Lourenço, acompanhado do deputado Carlão Pignatari. Lourenço confirmou o início das obras de implantação das alças de acesso à cidade no trecho urbano duplicado da Rodovia Péricles Beline.

Até que enfim

Trata-se de um problema que vinha se arrastando há tempos, em prejuízo dos usuários dessa via pública e dos moradores da cidade, desde quando a duplicação aconteceu, um verdadeiro absurdo, uma inexplicável falha de engenharia. Agora é aguardar o inicio dos trabalhos, ainda neste mês.

É pra já

Enquanto a reforma política se arrasta indefinidamente nas duas casas do Congresso, mostrando que nossos deputados e senadores estão pouco se lixando quanto a essa reivindicação do povo, o presidente da França, Emmanuel Macron, promete balançar a roseira em seu país, promovendo mudanças estruturais na legislação pertinente.

Menos parlamentares

A proposta mais significativa, sem dúvida, é a que estabelece a diminuição no número de parlamentares, tanto na Câmara como no Senado, um corte de 1/3 em cada uma das duas casas. Macron foi imperativo. Se os congressistas não aceitarem a iniciativa, ele convocará um plebiscito para que os franceses digam se são a favor ou não do que ele quer. Dá para imaginar o resultado.

Coisa & Tal

Até tu, Tiririca? O humorista deputado, ou se preferirem, o deputado humorista, está encrencado. Está sendo acusado de assédio sexual pela babá de sua casa. Tiririca alega que ela está é querendo uma indenização, que nada aconteceu.

Entre aspas

Do presidente francês Emmanuel Macron sobre o corte no número de deputados e senadores:

– Um parlamento menos numeroso, mas com capacidades reforçadas é um parlamento melhor.

Hoje na história

NO DIA 8 DE JULHO de 1897 acontecia a primeira exibição de cinema no Rio de Janeiro. Em 1938 morria o cangaceiro Lampião, sua companheira Maria Bonita e parte do seu bando. Em 1940 era criado o Imposto Sindical. Em 1978 um incêndio destruía o acervo do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Em 1990, na Copa da Itália, a Alemanha derrotava a Argentina por 1 a 0 sagrando-se tricampeã mundial de futebol. Comemora-se hoje o Dia do Panificado.