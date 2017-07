Prefeitura de Valentim Gentil implanta Viveiro Municipal

A Prefeitura de Valentim Gentil implantou, recentemente, o Viveiro Municipal de Mudas, localizado na Rua Benedito Garcia dos Reis, bairro Jardim Encanto dos Bem-Te-Vis, em área anexa ao Centro de Convivência de Uso Múltiplo “Governador Mário Covas”, nas imediações do Lago 02 do Parque Municipal (Chopplândia).

A implantação tem como principal objetivo suprir regularmente mudas arbóreas para recompor o paisagismo e a arborização urbana, bem como para o reflorestamento de área ciliares, atendendo as questões emergenciais.

“Já foram produzidas mudas e doadas à população, visando ao plantio e a substituição de árvores suprimidas, ou seja, cortadas”, destaca o diretor de Meio Ambiente de Valentim Gentil, Marcelo Lourenço.

A iniciativa também tem a finalidade de utilizar as atividades desenvolvidas no viveiro como forma de educação ambiental para crianças e adolescentes, tanto que a inauguração do local, realizada na última quinta-feira, 06/07, contou com a presença de 30 alunos do Projeto Renascer, desenvolvido no CRAS (Centro de Referência de Assistência Social).

Implantado por determinação do prefeito Adilson Segura, o Viveiro Municipal tem atualmente à disposição, espécies de oiti, para doação à população; além de louro pardo, olho de cabra, batata frita e jacarandá caroba, destinadas ao reflorestamento.