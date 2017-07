Santa Casa recebe 50 quilos de arroz

Votuporanguense doou alimento, que será utilizado para produção de refeições para pacientes e acompanhantes

A Santa Casa de Votuporanga recebeu a doação de 50 quilos de arroz nesta semana. A destinação foi feita pelo cabeleireiro Aparecido Donizete da Silva, que atendeu o pedido da sua esposa Sueli.

Donizete contou sobre a iniciativa. “Mensalmente, contribuo com entidades da cidade. Neste mês, minha mulher sugeriu que eu colaborasse com Hospital, por conhecer a realidade da Instituição. Ela trabalha na Santa Casa, há aproximadamente quatro anos, no departamento pessoal e pediu arroz, por ser alimento menos perecível”, disse.

O votuporanguense afirmou o objetivo da ação. “Gostamos muito de ajudar e queremos que outras pessoas possam promover atitudes solidárias”, complementou.

O alimento foi entregue para o Serviço de Nutrição e Dietética, responsável pelo fornecimento de refeições diárias de pacientes e acompanhantes. “Essa doação ajuda a abastecer o estoque de alimentos e dá condições de trabalhar o cardápio de cada paciente, além de reduzir os gastos do Hospital. Conseguimos atender dois dias de demanda da Santa Casa, com esta colaboração”, disse o nutricionista João Carlos Bragato.

O provedor da Instituição, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu a iniciativa. “A colaboração da comunidade e das pessoas da região nos motivam e o sentimento é de gratidão. Essas contribuições mostram o quanto a população é solidária e entende a necessidade da Santa Casa”, ressaltou.

Se você também deseja fazer algum tipo de doação, basta entrar em contato com o setor de Captação de Recursos da entidade, pelo telefone (17) 3405-9139.