Servidores vão às ruas pedir maior valorização

Ato acontece hoje, em Votuporanga, com início previsto para as 9h e concentração no CPP

MAÍRA PETRUZ

Hoje, os servidores públicos municipais de Votuporanga irão às ruas protestar contra as ações da atual administração. A manifestação terá início em frente ao Centro do Professorado Paulista – CPP, localizado na Rua Amazonas, e seguirá até a praça da Matriz.

À reportagem, a organização relatou que o pleito principal é a falta de valorização dos servidores. Eles pedem para que o prefeito João Dado dê mais abertura à classe para debates, principalmente quando forem referentes a mudanças em seus direitos. “O intuito é não ter mais perdas, principalmente no quesito salarial”, afirmou Natalia Silveira, uma das organizadoras.

Ela afirma que, em campanha, o atual prefeito fez uma série de promessas à classe, e não tem cumprido, principalmente na questão salarial. “Desde que o prefeito assumiu, nós servidores, tivemos o nosso 14º repartido em 13 prestações, não tivemos a reposição salarial igual ou acima da inflação como prometido e nosso 13º também foi repartido em duas parcelas”, afirmou.

A servidora frisa, porém, que a manifestação não é para “reclamar o que foi tirado”, mas sim para cobrar o que lhes foi prometido. Além disso, ela também chama atenção para o fato de que o sindicato não participa da ação, por uma opção da própria organização. “O sindicato não nos representa. Estamos insatisfeitos com o trabalho do sindicato”, disse ela.

Pleito

Dentre os pleitos, estão: que não se vote mais nenhum projeto que de alguma forma modifique ou prejudique o servidor sem antes passar por assembleia na Câmara e que tais projetos sejam de conhecimento antecipado de todos os servidores, de no mínimo 01 mês antes, para entrar em votação na câmara; Que a reposição dos salários seja feita sempre igual ou acima da inflação, pois a administração tem dinheiro para mandar para a câmara projeto de lei para o 13º salário e adicional de férias para o prefeito, vice, vereadores e secretários (projeto enviado para votação dia 26/06 e retirado dia 27/06/17).

Manifestação

A manifestação acontece hoje, com horário de concentração previsto para ter início às 9h, em frente ao CPP, localizado na Rua Amazonas, nº 2856, no Centro, e seguirá pela Rua São Paulo. A organização solicita que todos os servidores compareçam usando roupas pretas.