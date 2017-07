Tempo frio pede caldos e sopas

Pratos são importantes para acrescentar nutrientes e podem ajudar até mesmo a prevenir problemas de saúde e acelerar o tratamento de doenças.

Caldinho e sopa de feijão, de legumes, de carne, de frango ou peixe: qual você prefere? As opções são tantas e tão diferentes, mas todas trazem benefícios importantes para a saúde.

Quando acrescidos de certos nutrientes, os caldos podem ajudar até mesmo a prevenir alguns problemas de saúde e acelerar o tratamento de doenças. As canjas com açafrão, por exemplo, ajudam a combater o envelhecimento precoce e o colesterol alto; já as cebolas usadas para reforçar o caldo de feijão ajudam ainda na prevenção do Mal de Alzheimer e Parkinson e doenças relacionadas ao sistema cardiovascular.

Rápidos e práticos de serem feitos, os caldos podem ser consumidos antes de uma refeição, para aliviar a fome, ou como tempero de alguns alimentos, como arroz, feijão e carnes, por exemplo.

Se houver pedaços maiores de carne, frango, peixe, legumes e vegetais, no entanto, ele vira uma sopa, que é preparada para o consumo direto e não como tempero ou base de um prato. Os caldos podem ser congelados por até 3 meses ou guardados na geladeira por até 2 dias e, se forem feitos em casa, não têm sódio e gordura e têm poucas calorias.

Os caldos devem ser preparados sempre em uma panela grande e nunca na panela de pressão já que o objetivo é cozinhar os ingredientes lentamente para que o sabor fique na água.

Depois de preparados e quando estiverem frios, eles podem ser colocados em copos ou sacos plásticos – na hora de usá-los, no entanto, não é preciso descongelá-los, apenas colocá-los diretamente na panela.

Sem medo

Com a chegada do frio, geralmente nosso apetite aumenta. E as comidas mais apetitosas nessa época são as que ajudam a esquentar o nosso corpo. Os assados, caldos, massas, receitas mais condimentadas são as que mais nos atraem.

Paralelamente ao aumento da ingestão de alimentos calóricos, também tendemos a diminuir a carga de exercícios físicos nessa época do ano. Procure evitar que isso aconteça, tentando manter sua rotina de exercícios.

Neste friozinho, tem coisa melhor que uma sopinha? Para esquentar o corpo sem se preocupar com a balança, um caldo de mandioquinha com sal do himalaia também é opção saudável. A hortaliça possui diversas vitaminas e minerais, propriedades anti-inflamatórias e cancerígenas. Além de função antioxidante, é um ótimo alimento para auxiliar na redução de peso. É também um regulador da pressão arterial e ótima opção para a recuperação muscular, já que se trata de um carboidrato de baixo índice glicêmico.

Já o sal do himalaia, é uma iguaria natural e sem toxinas ou poluentes, que auxilia no bom funcionamento do metabolismo, na circulação sanguínea e aumenta a hidratação do corpo.