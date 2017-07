Tragédia: Jovem morre no dia do aniversário

Um acidente na SP 310 ceifou a vida de uma jovem de 18 anos

Uma jovem de 18 anos morreu e outras três mulheres ficaram feridas em um acidente de carro na rodovia Feliciano Sales Cunha (SP-310), entre as cidades de Magda e General Salgado, neste sábado, 8, por volta das 7h.

De acordo com a polícia rodoviária de Votuporanga, a motorista do carro, um Clio, teria perdido o controle do carro e o veículo capotou. As ocupantes do carro, de Rio Preto e Monte Aprazível, estavam indo visitar um parente em uma cadeia da região.

Duas mulheres tiveram ferimentos graves e uma teve lesões leves. Elas, que têm 41, 39 e 35 anos, foram socorridas e levadas para hospitais da região. A jovem, que morreu, completou 18 anos neste sábado, 8. Foi feito uma perícia no local do acidente. (Foto Votuporanga Tudo)