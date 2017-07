1ª Cavalgada da Baixada 3P acontece hoje

Com organização de Tico Cabeludo, o evento contará, além da cavalgada, com almoço e um rodeio peso pena, inédito no Brasil

Os apaixonados por cavalgadas já têm endereço certo de encontro: neste domingo, acontece a 1ª Cavalgada da Baixada 3P. Com organização de Tico Cabeludo, o evento contará, além da cavalgada, com almoço e um rodeio peso pena, inédito no Brasil.

O endereço de saída dos cavaleiros será a Vicinal Fábio Cavalari, em frente ao bairro Sonho Meu, próximo ao aeroporto. O trajeto possui aproximadamente duas horas e será feito dentro da cidade.

A partir do meio dia, cavaleiros e visitantes poderão desfrutar do almoço, com ingressos à R$ 10 (convites limitados). No cardápio, a famosa leitoa no tacho.

Mais tarde, terá início a montaria em burros e o grande desafio de rodeio, no touro Praieiro, com a Cia Macarrão. A grande atração é o competidor Natanael, o famoso Natinho da Riolândia.