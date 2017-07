AINDA DÁ TEMPO DE CURTIR O BERAKÁ

Neste domingo o Beraká começou logo cedo, às 07h30, com o terço Mariano e logo após missa campal celebrada pelo Bispo Dom Tomé, com presença de autoridades políticas de Rio Preto, como o prefeito Edinho Araújo. “O Beraká é uma benção para a nossa cidade. Vamos apoiar esse evento para que ele cresça e se fortaleça a cada ano.”

Em sua 22ª edição, o Beraká está sendo um sucesso! O Recinto de Exposições ficou lotado no sábado, cheio de muita animação, louvor e bênçãos e neste domingo já amanheceu repleto de fiéis. Já passaram pelo palco central hoje Paulinho Ribeiro e banda Ecclesis, além das crianças do Berakazinho, que fizeram uma apresentação linda para o público. Nas tendas já aconteceram pregações com Frei Gilson, querido pelos jovens e também de Vera Casagrande e das Irmãs Carmelitas. As Irmãs vieram pela primeira vez ao Beraká.

Agora a tarde, no palco central, tem show com Alex, Padre Fernando Francisco, Irmãs Carmelitas, Frei Gilson e banda Colo de Deus. Pregadores estarão espalhados pelas tendas neste domingo à tarde: Aparecido Santana, coordenador regional da Renovação Carismática Católica, a atração internacional, Johnny Bertucci, coordenador nacional da RCC nos Estados Unidos. Também estarão pregando nas Tendas Vera Casagrande, Padre Anderson, Irmá Izilda, além de momentos de Adoração, oração do Santo Terço e Celebração de Missas.

Um momento importante do Beraká é a comemoração dos 50 anos da Renovação Carismática Católica. Outra atividade que vale a pena ressaltar é o Berakázinho, que é um espaço reservado para a evangelização das crianças, uma forma de proporcionar aos pais uma melhor oportunidade de aproveitar o evento.

O Beraká encerra com Show da banda Colo de Deus e a Adoração ao Santíssimo. O Show é a partir das 18h15 e a Adoração está prevista para iniciar às 19h15.

A palavra Beraká tem sua origem na referência bíblica de 2Cr. 20,26, e significa “Vale de bênçãos”. O objetivo principal do Beraká é resgatar o valor e a dignidade da vida humana, levando os participantes a dar um sentido novo em suas vidas, redescobrindo o amor incondicional e pessoal de Deus. Para que isso aconteça, promovemos a evangelização através de músicas cristãs, pregações e momentos de oração, alcançando, desta forma, cada coração dos filhos de Deus.

A entrada do Beraká é gratuita, mas quem quiser e puder pode ajudar com 1 kg de alimento não perecível. Todos os alimentos arrecadados serão distribuídos pelo Ministério da Promoção Humana, da Renovação Carismática Católica, a famílias carentes assistidas.

Serviço:

Beraká

Local: Recinto de Exposições de São José do Rio Preto

Entrada: 1Kg de alimento não perecível

Mais informações através do telefone: faceebok Beraká