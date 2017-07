Cana: 98% do trabalho são mecanizados

Percentual representa 133.835 hectares de área colhida, de um total de mais de 10.848 toneladas de produção em Votuporanga

Fernanda Ribeiro Ishikawa

Um estudo divulgado pelo Instituto de Economia Agrícola (IEA) aponta que, na safra 2016/2017, 98,0% dos trabalhos realizados nos canaviais de Votuporanga foram mecanizados. O percentual representa 133.835 hectares de área colhida, de um total de mais de 10.848 toneladas de produção.

Em parceria com a Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI), o IEA apresentou em 2008 a primeira estimativa estadual paulista sobre o percentual de áreas colhidas de cana-de-açúcar com uso de máquinas – índice de mecanização.

Esta inovação nos levantamentos estatísticos da instituição supriu lacunas existentes no setor sucroenergético, pois até então não existia uma estimativa para essa questão.

“A avaliação da evolução da mecanização da colheita, em níveis regionais, era dificultada pela ausência deste índice. Outro problema era o acompanhamento das metas de erradicação da queima da palha de cana-de-açúcar, instituídas pelos marcos regulatórios do Protocolo Agroambiental de 20071 e a Lei n. 11.241 de 20022, que apresentavam cronogramas com metas percentuais de proibição da queima, tanto para áreas com maior facilidade para mecanização, quanto para outras em que a declividade ou área do terreno eram mais difíceis para mecanizar”, diz o estudo.

Outra contribuição deste índice foi estimar o total de cortadores de cana-de-açúcar ainda absorvidos na colheita, bem como o número de trabalhadores dispensados desta etapa de produção, decorrente da mecanização. O tópico permite análises quantificadas, subsidiando estudos para criar alternativas para minimizar o impacto social sobre estes trabalhadores dispensados.

Estima-se que em Votuporanga ainda tenham 180 cortadores, que apresentam produtividade de nove toneladas por dia.

Área colhida

Na safra 2007/08, o índice de mecanização foi de 40,7% e o restante da área colhida manualmente absorvia um total de 163.098 trabalhadores. Em Votuporanga, foram 133.835 hectares de área colhida, de um total de mais de 10.848 toneladas de produção: 213.943 (manual) e 10.634.855 (mecanizada).

A divulgação de tais resultados alertava que 1% de aumento na mecanização, com parâmetros da época, significava o desemprego de cerca de 2.700 trabalhadores.

Por meio do levantamento “Previsões e Estimativas das Safras Agrícolas do Estado de São Paulo, Ano Agrícola 2016/17, Novembro de 2016”, ou seja, nove anos depois, o índice de mecanização atingiu 90%, mais que o dobro em pontos nominais sobre uma área de corte de 5,6 milhões de hectares. Este índice é coletado em nível municipal por meio das Casas de Agricultura com seus técnicos e engenheiros agrônomos com conhecimento para avaliar quantitativamente a adoção de máquinas para o corte mecanizado, em um total de 504 municípios produtores de cana-de-açúcar, em 39 Escritórios de Desenvolvimento Rural (EDR).

Meta

O estudo prevê que, ao término do Protocolo Agroambiental em 2017, dezenas de municípios ainda não terão atingido a meta de 100%, que abrange as áreas não mecanizáveis. Entretanto, os dados representam a atividade sucroalcooleira como um todo, não distinguindo usinas e fornecedores, se signatários ou não do Protocolo Agroambiental. Assim, considerando a Lei n. 11.241 de 2002, os municípios ainda têm tempo para atingir tanto o prazo de 2021 para áreas mecanizáveis, quanto o ano de 2031 para áreas não mecanizáveis.

Autores chamam a atenção para os produtores com áreas não mecanizáveis e com dificuldades para cumprir os marcos regulatórios: buscar outras formas de atividades econômicas agrícolas, sustentáveis agronomicamente. Esta alternativa de migrar para outras atividades agropecuárias pode vir ao encontro como solução para permanência tanto dos produtores rurais quanto dos trabalhadores no setor sucroalcooleiro, evitando assim seu desemprego, apontado neste trabalho.

Porém, a crítica feita no estudo é sobre a dificuldade desses produtores habituados e capacitados nesta exploração agrícola, a cana-de-açúcar, desenvolverem-se numa nova atividade. Para isso, a extensão rural e instituições para aprendizado rural são fundamentais para que esta alternativa se concretize.