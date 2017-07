Conjuntivite: casos quase triplicam em 2017

Ao todo, Votuporanga contabiliza 829 pessoas diagnosticadas com a doença, enquanto o número era quase três vezes menor no mesmo período de 2016

MAÍRA PETRUZ

A conjuntivite é a doença ocular mais comum no Brasil, porém na época de inverno há um aumento de casos, devido à baixa umidade do ar. A combinação deste fator, mais conviver em ambientes fechados cria o ambiente propício para a propagação da doença.

Em Votuporanga, os registros da doença no município quase triplicaram se comparados ao mesmo período de 2016. Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, de 1º janeiro até 5 de junho de 2016, foram 279 casos de conjuntivite notificados, número esse que subiu de maneira alarmante. No mesmo período, em 2017, a cidade recebeu 829 notificações.

Por meio de nota, a secretaria afirmou que realiza um trabalho constante de monitoramento dos casos da doença, além de medidas de prevenção e precauções nas Unidades de Saúde e Pronto Atendimento, voltadas à higiene e cuidado dos pacientes.

Doença

Olhos vermelhos e lacrimejantes, irritação, inchaço nas pálpebras, intolerância à luz, visão embaçada e ardência são os sintomas mais comuns da conjuntivite.

A conjuntivite é uma doença que se caracteriza pela inflamação da conjuntiva, causada por agentes tóxicos, alergias, bactérias ou vírus. A conjuntiva é a membrana transparente que recobre o globo ocular e a parte interna da pálpebra. A conjuntivite viral é altamente contagiosa e, apesar de não ser grave, provoca muito incômodo e alguns cuidados devem ser tomados para que não se transforme em epidemia.

Geralmente, a doença compromete os dois olhos, não necessariamente ao mesmo tempo, sendo o contagio feito pelo contato direto com a pessoa doente ou objetos contaminados. Esta contaminação ocorre com maior facilidade em ambientes fechados como escolas, creches e ônibus.

Algumas medidas podem ser tomadas para se evitar a propagação da conjuntivite viral:

– Lave suas mãos com frequência.

– Não coloque as mãos nos olhos para evitar a recontaminação.

– Evite coçar os olhos para diminuir a irritação da área.

– Lave as mãos antes e depois do uso de colírios ou pomadas.

– Ao usar, não encoste o frasco do colírio ou da pomada no olho.

– Evite a exposição a agentes irritantes (fumaça) e/ou alégenos (pólen) que podem causar a conjuntivite.

– Não use lentes de contato enquanto estiver com conjuntivite e se estiver usando colírios ou pomadas.

– Não compartilhar lençóis, toalhas, travesseiros e outros objetos de uso pessoal de quem está com conjuntivite;

– Evitar piscinas.

– É importante que haja o acompanhamento do oftalmologista para um diagnóstico preciso e tratamento adequado.