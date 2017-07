Gastronomia: É dando que se recebe?

POR Juarez Duarte Paes Jr:-

É claro que sim! E se não for em todas as áreas e setores da vida, é em quase toda a sociedade mundial e suas diversas culturas:

-É perseverando que se chega aos objetivos e se realiza sonhos, contrariando todos os prognósticos negativos, é também como muitos provam que o “impossível” é possível, ou seja, é dando verdade e afinco ao que acreditamos que recebemos a recompensa da vitória;

-É com disciplina que se alcança os bons resultados, se dermos, por exemplo, ao nosso corpo alimentação adequada e exercícios regularmente, receberemos em troca muita saúde e bem estar físico e mental;

-Se dermos a vida coisas boas, receberemos o que ela pode oferecer de melhor, e optando por oferta-la com o pior, obteremos o mesmo em troca;

-Se dermos violência, a “Lei da ação e reação” nos dará à recíproca;

-Se distribuirmos amor ele retornará, mesmo que não seja de imediato ou de todos, mas certamente, daquele que o computa lá nos Céus;

-Quem dá o melhor de si, mesmo que às vezes tardiamente, recebe o reconhecimento;

-O que o desonesto atrai?

-De que tamanho são as pernas da mentira?

-Quem sobe muito rápido escalando as costas alheias, cai na mesma velocidade;

-Aquele que julga, um dia será julgado e condenado de tanto julgar por julgar;

-E quem cozinha mal, comerá comida ruim?

Não necessariamente, pois, pode perceber a tempo e resolver comer fora.

Na gastronomia é uma afirmação das mais verdadeiras o “É dando que se recebe”, porque foi concebida para servir a outrem, além de ao próprio executor, no caso, o maior interessado na satisfação daqueles que do seu preparo se deliciam.

A maior recompensa de um cozinheiro é a clara e manifesta atitude de deleite por parte do comensal, é o retorno desejado, o reconhecimento ao seu trabalho, dedicação e amor dispensados àquele preparo unicamente com este objetivo.

Se você gosta de cozinhar e tem entre suas especialidades receitas que sempre levam seus convidados à loucura, sabe exatamente como é a sensação de receber os elogios e reconhecimento daqueles que degustaram e se deliciaram verdadeiramente com seu “best of cooking”.

É fato que ninguém gosta de ser criticado, principalmente quando faz o seu melhor, não obtém o resultado esperado e não consegue arrancar os elogios tão importantes para coroar o imenso esforço e dedicação, entretanto, é verdade também que o acerto geralmente provém do erro, que para os perseverantes, aqueles que realmente desejam chegar ao lugar mais alto do “pódium”, funciona como um grande incentivo para dar a volta por cima.

Aventureiros e amadores não resistem aos primeiros dissabores, apenas receberão a recompensa àqueles dispostos a dar o melhor, perseguir a perfeição, aprimorar os conhecimentos e habilidades e transformar cada erro em aditivo para criação de uma obra de arte única, ou seja, estar determinado a ser um grande profissional da gastronomia.

Os enganadores são rapidamente identificados e expelidos do meio, alguns até conseguem retardar tal constatação e mesmo com certa demora um dia acabam desmascarados, recebendo a repulsa daqueles a quem ludibriaram ao serem deixados a margem deste segmento.

No “frigir dos ovos”, mesmo que sempre surjam aqui e ali aventureiros, a lei do “É dando que se recebe” sempre prevalecerá: quem acenar com qualidade e honestidade receberá o que lhe for devido, assim como aquele que achar e supor na sua vã ilusão que comida ruim pode passar por boa, colherá os frutos amargos da proposta enganosa na qual incorreu.

A relação entre o plantio e a colheita é gêmea da Lei que governa a vida!

BOLINHO DE CARNE SECA COM MANDIOCA:

Você vai precisar de : – 500g de carne seca dessalgada, aferventada e desfiada; -1 kg de mandioca cozida; -100g de azeitonas azapa picadas; -1/2 xícara de chá de cebolinha picadinha; -1/2 pimenta dedo de moça picadinha sem semente; -1/2 colher de café de noz moscada; -500 ml de azeite de oliva; -300 ml de óleo de milho; -1 kg de farinha de trigo; -500g de farinha de rosca; -sal qb.