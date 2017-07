Da Redação:- Na última sexta-feira (7), foi creditado nas contas dos municípios o montante de R$ 3.999.492.029,02, referente ao 1% do valor da arrecadação do Imposto sobre Produto Industrializado (IPI) e do Imposto de Renda (IR), contabilizado entre o início de julho do ano passado até o final de junho deste ano.

Para o coeficiente 3,0, como é o caso de Votuporanga, o valor do repasse é de R$ 1.647.533,00.