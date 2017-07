NOZUMO ABE: Revitalização completa aguarda liberação de recursos

Por Fernanda Ribeiro Ishikawa:-

Prefeitura informa que, por enquanto, realiza pequenos reparos pontuais, na praça e na pista de skate, inclusive na estrutura das rampas

A presença de uma equipe de funcionários da Prefeitura de Votuporanga na Praça Nozumo Abe despertou esperanças nos moradores do bairro Cecap II, na última semana. Entretanto, ainda não foi desta vez que o local receberá as melhorias esperadas há anos.

Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Obras informa que, de acordo com o cronograma da equipe de Pintura e Sinalização, alguns ajustes no que se refere à pista de Skate da Praça Nozumo Abe foram realizados na tarde desta sexta-feira (7/7). “Dentre as melhorias estão a concretagem da pista e a renovação da pintura do local”. Mas, por enquanto, é só – já que a Prefeitura ainda aguarda a liberação de recursos para executar o projeto arquitetônico previsto para a revitalização completa da praça. “O que está sendo realizado são pequenos reparos pontuais, inclusive na estrutura das rampas”.

Na mesma nota, a Prefeitura ressalta que, ao longo de todo ano, “tem cumprido um calendário intenso de limpeza e manutenção de praças e avenidas. Nestes seis meses de 2017, a Secretaria Municipal de Obras, realizou 114 limpezas em praças (mais de uma limpeza em cada praça) e 1.300 m² de roçagem em avenidas, além da limpeza em 912 lotes (entre públicos e particulares) e a recuperação 470 quilômetros de estradas rurais. Pela operação Tapa Buracos, 900 toneladas de massa asfáltica já foram aplicadas”.

Problema antigo

O problema da pista de skate da praça da Cecap II é antigo. Há anos os praticantes da modalidade reclamam do abandono do local. Em setembro de 2013, por exemplo, o Diário publicou uma reportagem, com informações da administração, dando conta que a “Praça Nozomu Abê, no bairro Cecap II, seria toda revitalizada e transformada em um complexo para a prática de esportes radicais”.

De fato, um circuito para a prática amadora de skate, com pequenos obstáculos, foi instalado no local que abrigava uma quadra de vôlei de areia. Mas foi só isso mesmo. “Consta na obra a reestruturação da pista de skate existente no local, transformando-a no modelo denominado como ‘plaza’, com investimento de cerca de quase R$ 80 mil”. O projeto foi elaborado após reunião do prefeito Junior Marão com praticantes da modalidade.

Já em março de 2015, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer iniciou novamente os trabalhos de manutenção do skate park localizado na Praça Nozomu Abê. Em nota, o secretário da pasta, José Ricardo Mineiro, admitiu que o local é muito utilizado, “praticamente a semana toda e nos três períodos”, por conta desse movimento, “é natural que os aparelhos tenham sofrido um desgaste, inclusive com rachaduras e fissuras nos pontos de maior atrito e batidas”, afirma.

Apesar de a cidade contar com uma pista moderna, localizada na Cidade Universitária, o skate park da Cecap 2 realmente é muito frequentado, até mesmo por conta da sua localização, pelas características do circuito e por estar instalado numa praça, o que faz com que haja uma presença muito forte de famílias, ficando os jovens e demais praticantes mais restritos nas incursões noturnas.

Mineiro não falou em valores, mas comentou que as intervenções seriam feitas e iriam de encontro ao que reivindicam os skatistas, no menor espaço de tempo possível. O que ainda não ocorreu.

O projeto de revitalização ao qual o Diário teve acesso contemplava a troca de luzes e cantoneiras. Os buracos na lateral dos caixotes também seriam todos preenchidos com concreto. O sonho de muitos skatistas estava previsto num projeto inicial: uma quarter de 10 metros de comprimento com a mesma altura da antiga e uma continuação de 6 metros com uma quarter de 1,20 de altura.

Cabe ressaltar que, mesmo com a pista de skate nas condições em que se encontra, a Praça do bairro Cecap II já é considerada point dos esportistas radicais, como skate, bike, patins e slackline.

Em março deste ano, os vereadores Hery Kattwinkel e Daniel David recorreram ao deputado estadual Carlão Pignatari para pedir mais um recurso no valor de R$ 100 mil para obras de reconstrução da pista de skate da praça Nozomu Abê. Segundo os vereadores, “a pista é muito frequentada por skatistas de Votuporanga e região, o que reveste a necessidade urgente de um reparo, em razão do local ser ponto de encontro da galera jovem. Isso sem contar que essa modalidade esportiva vem crescendo a cada dia”, destacaram.