ONG realiza Semana da Diversidade no município

Liberdade de Amar –

MAÍRA PETRUZ

A ONG Liberdade de Amar realiza, nos próximos dias 27, 28 e 30 de julho, a Semana da Diversidade de Votuporanga 2017. O evento, que tem apoio das secretarias da Cultura e Direitos Humanos, contará com palestras gratuitas e a tradicional “parada” como encerramento.

As palestras serão realizadas no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”, às 19h30, e os interessados não precisam fazer inscrições, porém, o local comporta apenas 350 pessoas.

No dia 27, o tema da palestra é “Identidade de Gênero e Orientação Sexual”, já no dia 28, o tema é “Legislação LGBTI e Saúde LGBTI”.

No dia 30, o encontro será na Concha Acústica “Geraldo Alves Machado”, das 15h às 21h, e também será aberto à toda população. As atrações ficam por conta de: DJ Tiago VIEIRA, dj ph, dj Flávio Breni e DJ Ana Chili’s.