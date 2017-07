Pequeno Príncipe será apresentado no FIT

Que tal aproveitar o final de semana e as férias da garotada para fazer uma atividade cultural em família? Neste domingo e segunda-feira, o FIT – Festival Internacional de Teatro de São José do Rio Preto traz em sua programação o espetáculo “O Pequeno Príncipe”, do Grupo Ligia Aydar, de São José do Rio Preto.

A peça é uma das selecionadas para participar do programa Cena Rio Preto, que abre espaço para os grupos locais mostrarem o seus trabalhos para o público do FIT. O musical, baseado na obra homônima Le Petit Prince, do escritor francês Antoine de Saint-Exupéry, conta a história de um piloto de avião que sonhava ser pintor. Após uma pane no deserto do Saara, o piloto encontra de maneira inesperada o Pequeno Príncipe na imensidão da areia. O menino narra toda sua história até chegar ali e o motivo de ter deixado seu planeta. O Pequeno Príncipe devolve a cada um o mistério da infância e a busca pela realização dos sonhos.

O espetáculo conta com músicas próprias, exclusivas do Grupo, e um elenco composto por 10 atores, cantores e bailarinos. A direção é assinada por Bhá Prince e a cenografia e figurino por Lígia Aydar.

A apresentação acontecerá, nos dias 9 e 10 de julho, às 15h, no Teatro Municipal Paulo Moura. Os ingressos são gratuitos e devem retirados, uma hora antes, no local da apresentação. Outras informações sobre o Grupo Lígia Aydar acesse, www.ligiaaydar.com.br e acompanhe as redes sociais da companhia.