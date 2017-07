Qualis Vita: Morar com qualidade será um privilégio a mais em Votuporanga

A engenheira responsável pelo projeto, Silvania Carvalho

Um condomínio completamente diferente de tudo o que você já viu. Um custo benefício aliado a uma qualidade de vida superior é a promessa que faz o mais novo condomínio de casas em Votuporanga, o Qualis Vita.

Serão construídas em apenas 2 anos 14 residências de 111 m2 e de 122 m2 numa área privilegiada da cidade, no final da Rua dos Catequistas, logo após a Avenida Pansani. Um local de fácil acesso por avenidas de transito rápido.

A ideia da construtora é aliar moderna tecnologia com a praticidade de um espaço bem dimensionado para aqueles que procuram conforto, segurança e que já se cansaram de perder tempo com casas enormes.

A ideia é viver com tempo para praticar seu esporte preferido ou realizar viagens sem se preocupar com nada.

Tecnologia de ponta

A Qualis Vita construiu uma casa modelo, que já se encontra mobiliada e decorada. Logo na entrada dá pra perceber que a proposta é diferenciada. Com um controle de automação fixado na parede o morador pode programar toda a iluminação, som ambiente, controlar câmeras de vigilância e alarme. Você pode do seu celular ter acesso a qualquer aparelho elétrico dentro do imóvel e de onde você estiver pode acender as luzes, ligar o som, a tv, numa simulação de que na casa tem gente. Nem precisava de tudo isso já que a vigilância trabalha 24h ininterruptas.

A casa modelo possui três apartamentos, sendo que um separado por divisórias móveis; surpreende pela ideia genial, já que neste cômodo tudo pode ser transformado. Ele pode ser uma sala de estar, escritório, sala de TV e pode se transformar numa outra suíte, se for o caso.

Na parte de baixo o morador pode contar com uma sala de visitas, de jantar e de TV. Na cozinha, tudo foi muito bem pensado, pois o numero de armários dão conta de armazenar alimentos, utensílios e materiais de limpeza.

Tudo isso integrado num espaço em que os cômodos fluem entre si, trazendo conforto num ambiente clean e bonito.

Na área externa, churrasqueira, mais armários, plantas, muitas plantas, deixando cada canto ideal para que o morador prefira ficar em cada momento.

Na parte superior duas suítes amplas, com espaços bem dimensionados para casais que já criaram os filhos e querem sossego e nada de trabalho. Ou ainda àqueles que estão começando a vida e querem um canto só seu, mas que não abrem mão da segurança para viajar tranquilo sabendo que seus pertences estão muito bem guardados.

Esse tipo de moradia é uma tendência mundial, explica a idealizadora do projeto, a engenheira cível Silvania Carvalho. “Viver num espaço compacto não quer dizer que você vá viver espremido”. A casa modelo foi elaborada com um acabamento que nunca envelhece, e ela explica. “Revestimos as paredes com papeis decorados e se o cliente quiser mudar é só tirar e colocar outro, os pisos e revestimentos das paredes dos banheiros e cozinha, são de altíssima qualidade”, explica Silvania.

Para as famílias Silvania comenta a importância de criar os filhos num ambiente aberto. Em apartamentos as crianças só escutam a palavra ‘não’ para tudo o que querem fazer. Neste local as crianças têm liberdade e segurança, aliás, existe um playground só para elas. “Criar uma criança numa casa térrea deixa ela mais capacitada para enfrentar o mundo”, ensina Silvania.

A casa modelo está mobiliada e decorada para que o cliente possa sentir como fica seu sonho ao vivo e a cores. Ela estará aberta ao público até o próximo dia 22. As visitas podem ser feitas durante a semana das 14h às 19h e aos sábados das 9h às 13h.

O Condomínio Qualis Vita fica na Rua dos Catequistas, 4533, após o cruzamento da Avenida Pansani. No local, você pode-se informar sobre todas as possibilidades de financiamentos e as facilidades para construir a casa dos seus sonhos com o que existe de mais moderno e pratico na engenharia, arquitetura e decoração. Maiores informações na Casamania Empreendimentos -Construtora de casas personalizadas que fica na Mato Grosso, 3531 sala 54 – edifício da Associação Comercial, fone (17) 3422-2300.

