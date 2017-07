Unidade do Acessa SP muda para o Sonho Meu

Com a transferência do Espaço Empresarial “David Mendonça Pontes” para a nova estrutura do Centro do Empreendedor, junto à Secretaria do Desenvolvimento Econômico, o Acessa São Paulo, que atende aos bairros da zona sul da cidade, em breve também estará de endereço novo: a unidade passará a atender no Centro de Educação e Cidadania “Leila Valquíria de Souza”, no bairro Sonho Meu.

“Queremos continuar garantindo a inclusão digital para os moradores do entorno da Estação, por isso, a opção de manter a unidade na zona sul”, explica o secretário da Cidade, Marcelino Polli.

O atendimento está momentaneamente suspenso, até que a empresa de telefonia e internet realize todo o trabalho de instalação da rede, o que deve acontecer até o final deste mês, “já que o posto necessita de banda larga acima de 10 MB, razão pela qual a opção deverá ser por uma rede de fibra óptica”, informa Polli. Além desta da zona sul, Votuporanga possui mais duas unidades do Acessa São Paulo: na Galeria Central, defronte à Praça Dr. Fernando Costa, telefone (17) 3422-4601, e outra no Distrito de Simonsen, todas administradas pela Secretaria da Cidade. Há outro posto no Poupatempo, cuja gerência direta é do Governo do Estado.

As unidades funcionam das 8 às 17h e dentre os serviços oferecidos gratuitamente aos usuários, estão a confecção de currículos, acesso aos programas sociais estaduais e federais, cursos à distância, e-mails e redes sociais. Para usar os serviços, basta a apresentação do documento de identidade e, caso a pessoa necessite, existe um monitor à disposição durante todo o período. A média de atendimento tem girado entre 500 a 700 usuários por mês.

LEG: Com a desocupação do imóvel, face à transferência do Espaço Empresarial, a unidade do Acessa SP passará a funcionar no Centro de Educação e Cidadania do Sonho Meu