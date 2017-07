Igreja Adventista promove Colônia de Férias

Evento está sendo realizado até o dia 15/07, na EMEF Vicente Santoro, com apoio da Prefeitura Municipal

VALENTIM GENTIL:- A Igreja Adventista do Sétimo Dia, com apoio da Prefeitura, está realizando, em Valentim Gentil, a sua tradicional Colônia de Férias para crianças, com o tema “Uma Viagem Pelo Mar da Galileia”. O evento teve início hoje (10/07) e segue até sexta-feira (14/07), na EMEF “Vicente Santoro”.

Ao todo, cerca de 70 crianças estão participando da Colônia de Férias e poderão conhecer, por meio de oficinas temáticas, como era a cultura do Oriente Médio nos tempos de Jesus Cristo.

Orientadas por voluntários capacitados e dividas em 12 grupos – simbolizando as 12 tribos de Israel, os participantes ainda terão atividades educativas, bíblicas e recreativas, além de lanche.

“Não poderíamos deixar de apoiar esta iniciativa, pois além de ser uma atividade adequada para as crianças neste período de férias escolares, irá beneficiar dezenas de pais e mães, que poderão trabalhar tranquilamente sabendo que seus filhos estão em ótimas mãos”, destaca Neli Geanini Ferreira de Oliveira, secretária de Educação e Cultura de Valentim Gentil.

Embora promovida pelos adventistas, a Colônia de Férias é direcionada a toda comunidade, independente da orientação religiosa.

Os pais interessados ainda podem inscrever os filhos, mediante a taxa de R$ 15,00. Restam, porém, poucas vagas. Maiores informações podem ser obtidas diretamente no local.

Crianças participantes terão atividades educativas, bíblicas e recreativas, além de lanche

