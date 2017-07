A Comissão da S.I.P.A.T. 2017 expede convites para abertura oficial

A abertura oficial da 13ª Semana Integrada de Prevenção de Acidentes do Trabalho de Votuporanga, que acontecerá no dia 17 de julho, às 18 horas, no Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali”. Após o cerimonial de abertura acontecerá palestra com o Marcos Henrique Scaldelai, presidente do Lide Interior de SP – região de São José do Rio Preto e ex-diretor Marketing e P&D do Grupo Bertin e ex-CEO da Bombril.

A Sipat 2017 acontecerá de 17 a 22 de julho, no Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali” e no entorno do Parque da Cultura e contará com capacitações, palestras, apresentações culturais e práticas esportivas.

O evento é uma parceria entre Airvo/Sindimob (Associação Industrial da Região de Votuporanga e Sindicato das Indústrias do Mobiliário de Votuporanga), ACV (Associação Comercial de Votuporanga), indústrias do município, Sesi, Senai, Senac, Sebrae, Santa Casa de Votuporanga, Saev Ambiental e a Prefeitura do município de Votuporanga.