Azul Seguros expande seu Seguro Popular para todo o Estado

O produto é voltado para quem não tem seguro de veículo e o preço pode ficar até 30% abaixo da média de valor do seguro tradicional

Pioneira no lançamento do Seguro Popular, a Azul Seguros, uma empresa Porto Seguro, acaba de expandir a atuação do produto para todo o Estado de São Paulo. “Este é um seguro que estudamos diariamente para, aos poucos, alcançar cada vez mais a população que não possui proteção para o automóvel por conta do orçamento apertado. Por isso, desenhamos um produto que possibilita a diminuição no preço do seguro em até 30%”, afirma Felipe Milagres, diretor da Azul Seguros.

De acordo com a Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais (CNseg), estima-se que 70% dos veículos que circulam no Brasil estão descobertos. Ao lançar esse produto, a Azul Seguros estimula a inclusão securitária, incentiva novas oportunidades de negócio e contribui para a sustentabilidade do setor, pois utiliza peças de desmontagem. A redução de preço se tornou possível porque a Superintendência de Seguros Privados (Susep) autorizou no ano passado as seguradoras a utilizarem peças de desmontagem em consertos de veículos, oriundas de empresas de desmontagem credenciadas.

A modalidade permite ainda a utilização de peças de reposição não originais novas similares às dos fabricantes de veículos. “A grande São Paulo possui a maior concentração de veículos sem proteção. Nosso propósito é oferecer um seguro para automóveis mais em conta e sem perder na qualidade no momento do reparo e também nos serviços oferecidos”, explica Felipe Milagres.

O serviço de reparo em caso de sinistro poderá ser realizado em oficinas referenciadas ou de livre escolha, com peças fornecidas pela Renova Ecopeças, empresa da Porto Seguro que possui experiência de três anos no segmento de desmontagem de veículos, que garante a procedência e a qualidade. Já em casos de reparos de freios, suspensão, amortecedores e pneus, que são itens de segurança, serão utilizadas peças novas e originais.

Sobre o Azul Seguro Auto Popular

O Azul Seguro Auto Popular é destinado aos automóveis com importância segurada de até R$ 60 mil, com data de fabricação a partir de cinco anos ou mais. O produto, que pode ser parcelado em até 10 vezes iguais, oferece cobertura básica para colisão, roubo, furto, indenização de 80% ou 90% da tabela Fipe, assistência 24 horas e guincho em até 100 km. Há também as coberturas de Responsabilidade Civil Facultativa (RCF), com indenização de R$ 25 mil; e opcional de Danos Morais e Estéticos Facultativo, com indenização de R$ 5 mil ou R$ 10 mil.

Para mais informações acesse: www.azulseguros.com.br/seguro-auto-popular